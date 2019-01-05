На Донбасі сталася смертельна трагедія з мирними жителями: що трапилось

На Донбасі 5 січня на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська" і "Майорськ" в очікуванні переходу з окупованих районів на підконтрольну Україні територію померли 2 людини.

Як повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook, перша трагедія трапилася о 9.45 в сервісній зоні на КПВВ "Станиця Луганська". При оформленні документів на перехід 65-річному чоловікові, який незадовго до цього підійшов до КПВВ, стало погано зі здоров'ям, і він втратив свідомість.

"Негайно українськими прикордонниками були викликані медичний представник Червоного Хреста і карета швидкої допомоги. На жаль, з прибуттям лікарів, їм залишалося лише констатувати смерть чоловіка. Попередній діагноз: зупинка серця", - йдеться в повідомленні.

Об 11.00 на КПВВ "Майорськ" 79-річна жінка, яка прибула з тимчасово окупованих територій, поскаржилася українським прикордонникам на погіршення стану здоров'я. Оперативно прибулі співробітники однієї з профільних громадських організацій з надання медичної допомоги провели термінові реанімаційні заходи, але не змогли врятувати життя людини.

zi.dn.ua

"Українська сторона СЦКК заявляє, що штучне створення довгих черг і неорганізованості в роботі КПВВ в холодну пору року з боку російсько-окупаційних військ вкотре наражає на небезпеку мирне населення, серед яких, в основному люди похилого віку. Люди прямують за пенсіями і соціальними виплатами, проте цей шлях іноді небезпечний", - підкреслили в прес-службі.

Українська сторона СЦКК закликала окупаційну адміністрацію і збройні формування РФ "не нехтувати нормами міжнародного гуманітарного права щодо забезпечення сприятливих умов для здоров'я і життя цивільного населення".

Як повідомляв ObozTV, раніше учасник АТО Гліб Бабич дав прогноз щодо долі збройного конфлікту на Донбасі в 2019 році.