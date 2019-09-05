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5 вересня • оновлено в 07:48
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На Донбасі сталася кривава трагедія: у ЗСУ втрати

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Український воїн був убитий під час ворожого обстрілу на Донбасі 4 вересня.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook. Військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям.

"Обставини події з'ясовуються робочою групою військової служби правопорядку ЗС України. Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблого", – йдеться в повідомленні.

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Всього за добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню.

На Донбасі сталася кривава трагедія: у ЗСУ втрати

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер розповів про прибуття в "ДНР" російського спецназу.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Mega Death
Mega Death
Скромненько сегодня. Всего одна тушка))
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Какулькові ванни приймаєте? Мєждусобойчік?
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hunt andres
hunt andres
Трагедии у ВСУ на Донбассе теперь ежедневны. Сколько еще нужно "трагедий", чтобы вы убрались оттуда по своим селам?
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