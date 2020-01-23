На Донбасі снайпер застрелив розвідника ЗСУ: фото полеглого героя

Україна зазнала нових втрат на Донбасі. Боєць ООС Василь Муха загинув ще 20 січня, проте відомо про це стало лише тепер.

Про загибель в Facebook повідомив співробітник Департаменту з нагляду за дотриманням законів у кримінальному процесі та координації правоохоронної діяльності Генпрокуратури України Сергій Сердюк. Він показав фото героя.

"На жаль у нас знову втрати: 20 січня о 19:45 в зоні ООС в Донецькій області від кулі снайпера загинув молодший сержант, командир відділення 2-ї МП роти 37 ОМПБ "Запоріжжя" 56 ОМПБр, Муха Василь Миколайович. Вічна пам'ять героям!" – написав він.

Як стало відомо, Муха був розвідником і воював біля Катеринівки.

"Опанував саперну справу. Двічі продовжував контракт, щоб залишатися на передовій, останній контракт підписав 19.01.2019. Залишився батько", – додав Сердюк.

Василь Муха загинув на Донбасі ФБ Сергія Сердюка

Василь Муха загинув на Донбасі ФБ Сергія Сердюка

Василь Муха загинув на Донбасі ФБ Сергія Сердюка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 січня ворожий снайпер убив 24-річного воїна Збройних сил України Олексія Кучкина. Чоловік був родом з Харківщини.

Також загинув 24-річний Олексій Василевський. Боєць "Штабу національної захисту" помер від кулі снайпера.

16 січня терористи "Л/ДНР" 9 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув.

18 січня від кулі ворога загинув український воїн Валерій Закусило з 72-ї бригади Чорних Запорожців.

19 січня загинув ще один боєць 72-ї бригади Олександр Слободанюк.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!