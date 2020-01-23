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23 січня • оновлено в 07:43
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На Донбасі снайпер застрелив розвідника ЗСУ: фото полеглого героя

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Україна зазнала нових втрат на Донбасі. Боєць ООС Василь Муха загинув ще 20 січня, проте відомо про це стало лише тепер.

Про загибель в Facebook повідомив співробітник Департаменту з нагляду за дотриманням законів у кримінальному процесі та координації правоохоронної діяльності Генпрокуратури України Сергій Сердюк. Він показав фото героя.

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"На жаль у нас знову втрати: 20 січня о 19:45 в зоні ООС в Донецькій області від кулі снайпера загинув молодший сержант, командир відділення 2-ї МП роти 37 ОМПБ "Запоріжжя" 56 ОМПБр, Муха Василь Миколайович. Вічна пам'ять героям!" – написав він.

Як стало відомо, Муха був розвідником і воював біля Катеринівки.

"Опанував саперну справу. Двічі продовжував контракт, щоб залишатися на передовій, останній контракт підписав 19.01.2019. Залишився батько", – додав Сердюк.

Василь Муха загинув на Донбасі

Василь Муха загинув на Донбасі

ФБ Сергія Сердюка

Василь Муха загинув на Донбасі

Василь Муха загинув на Донбасі

ФБ Сергія Сердюка

Василь Муха загинув на Донбасі

Василь Муха загинув на Донбасі

ФБ Сергія Сердюка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Радуйтесь хoхлы, ополченцы спасли ваших воинов от подрыва на собственных минах которые поставил бы этот Муха)
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Не успели Закусилу зарыть,как Муха подохла) Поди надорвался,когда холодильник смародёрил и пёр его на почту.)
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