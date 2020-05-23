Снайпер терористів поранив українського захисника на Донбасі: ЗСУ нанесли відповідь

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в суботу, 23 травня, снайпер російсько-окупаційних військ поранив українського військовослужбовця.

Про це повідомила пресслужба ООС. Уточнюється, що інцидент стався поблизу населеного пункту Верхньоторецьке (Донецька область).

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Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

"Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", – заявила преслужба, додавши, що втрати терористів уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня терористи на Донбасі поранили українського військовослужбовця поблизу населеного пункту Старогнатівка.

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