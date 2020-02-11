Головна Новини
11 лютого • оновлено в 22:34
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Донбасі самоліквідувався розвідник "ДНР": фото терориста "Пересвіта"

6.2т
Читати матеріал російською

На Донбасі самоліквідувався терорист "Донецької народної республіки" Олексій Чернишов (позивний "Пересвіт").

Це сталося 9 лютого, повідомив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", – написав український військовий.

Новини
Хотіла втекти в РФ: обміняну зрадницю України кинули "на підвал ДНР"

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов (у центрі)

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов (у центрі)

Миротворець

У базі волонтерського сайту "Миротворець" вказується, що 49-річний Чернишов Олексій Миколайович був розвідником.

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

Миротворець

Дата його народження: 18.09.1971. Чоловік проживав у місті Макіївка Донецької області.

Терорист активно публікував у своїх акаунтах у соціальних мережах фотографії зі зброєю.

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

Миротворець

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

Миротворець

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

Миротворець

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

Миротворець

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

Миротворець

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

Миротворець

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

Миротворець

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

Миротворець

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

Миротворець

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

Миротворець

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

Миротворець

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

Миротворець

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов

Миротворець

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР", які лікуються в лікарнях псевдореспубліки, поскаржилися на відсутність там ліків і їжі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Донецьк
Теги
фотографии смерть ДНР терористи "ДНР" Новини Донбасу Новини ДНР
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
9
22
Смішно
20
Цікаво
8
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Александрович Валера
Александрович Валера
Ну опять гражданин Украины . Хде росармия ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ицык Лечица
Ицык Лечица
Богдана Васильченко, а шо ты имел/а/о ввиду под словом "самоликвидировался"? Типа самосожжение или шо?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Minaev Alexey
Minaev Alexey
офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") вообще - когда нибудь спит ? вообще то он по слухам целый- ПОЛКОВНИК ! пойду узнавать его должность - капну генералу что полковник зря получает денежное содержание , фантазирует после алкогольных вылазок в тыл врага .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги