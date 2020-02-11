На Донбасі самоліквідувався розвідник "ДНР": фото терориста "Пересвіта"

На Донбасі самоліквідувався терорист "Донецької народної республіки" Олексій Чернишов (позивний "Пересвіт").

Це сталося 9 лютого, повідомив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів", – написав український військовий.

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов (у центрі) Миротворець

У базі волонтерського сайту "Миротворець" вказується, що 49-річний Чернишов Олексій Миколайович був розвідником.

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов Миротворець

Дата його народження: 18.09.1971. Чоловік проживав у місті Макіївка Донецької області.

Терорист активно публікував у своїх акаунтах у соціальних мережах фотографії зі зброєю.

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов Миротворець

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов Telegram-канал Анатолія Штефана

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов Миротворець

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов Миротворець

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов Миротворець

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов Миротворець

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов Миротворець

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов Миротворець

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов Миротворець

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов Миротворець

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов Миротворець

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов Миротворець

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов Миротворець

На Донбасі загинув терорист "ДНР" Олексій Чернишов Миротворець

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР", які лікуються в лікарнях псевдореспубліки, поскаржилися на відсутність там ліків і їжі.

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