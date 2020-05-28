На Донбасі розв'язалися важкі бої: війська Росії пішли в атаку

ЗСУ рішуче застосували у відповідь чергові вогневі засоби та припинили ворожу активність, втрати окупантів уточнюються

Противник відкривав вогонь із мінометів різних калібрів, які давно мали б бути відведеними від лінії бойового зіткнення, та гранатометів

Хоча збройні формування РФ минулої доби сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

Жоден український воїн не загинув і не отримав поранення внаслідок дій російсько-окупаційних військ на Донбасі 27 травня

У середу, 27 травня, підтримувані Росією окупаційні війська на Донбасі вкотре пішли на порушення режиму припинення вогню й сім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

На щастя, втрат серед українських воїнів внаслідок дій противника не було. Натомість наші захисники рішуче застосували у відповідь чергові вогневі засоби та припинили ворожу активність, повідомляє пресцентр ООС на сторінці у Facebook.

Зокрема, збройні формування РФ стріляли по ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" оборонні укріплення воїнів ЗСУ противник обстрілював чотири рази:

біля Новотроїцького – зранку з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а у вечері з гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Широкиного – з гранатометів різних систем і великокаліберні кулеметів;

поряд зі Старогнатівкою – зі стрілецької зброї.

Крім цього, вранці середи українські військовослужбовці, які захищають підступи до Мар’їнки, помітили проліт безпілотного літального апарату противника типу "Квадрокоптер". Застосувавши штатне озброєння, українські герої збили ворожий БПЛА.

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 27 травня mediarnbo.org

По опорних пунктах наших захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", агресор вів вогонь тричі:

неподалік Луганського – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових, а також протитанкових гранатометів;

біля Кримського та Новолуганського – з мінометів 82-го калібру.

"Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації та прицільним вогнем по позиціях загарбників подавили їх збройну активність", – повідомляють в ООС.

Зазначається, що від початку цієї доби російські окупаційні війська активності не проявляли. Втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські терористи посилили обстріли позиції Об'єднаних сил на Донбасі поблизу села Луганське. Особливо захисникам дошкуляють атаки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібру.

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