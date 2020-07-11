За минулу добу, 10 липня, в зоні проведення ООС на Донбасі під ворожими обстрілами загинув український військовий та ще троє отримали поранення.

За даними української розвідки, наші захисники знищили трьох і поранили ще трьох російських окупантів. Крім того, за уточненими даними, 9 липня втрати противника додатково склали ще двоє загиблих, йдеться у зведенні ООС.

Всього збройні формування Російської Федерації 17 раз порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені мінським домовленостям 120-ти і 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, протитанкові ракетні комплекси та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог вів вогонь по захисникам поблизу Причепилівки, Оріхового, Троїцького та Хутора Вільного. Також велися обстріли на підступах до населених пунктів Новотошківське і Новолуганське.

Відзначається, по оборонних укріпленнях наших захисників поблизу Катеринівки агресор задіяв протитанковий ракетний комплекс..

У районі відповідальності ОТГ "Схід", окупанти вели вогонь по українських позиціях біля Водяного. У передмісті Авдіївки загарбники обстріляли наші опорні пункти з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Також ворог вів обстріл близько Невельського і підступах до Лебединського.

З початку поточної доби, 11 липня, озброєні формування РФ застосували міномети у Водяного. За поточну добу серед ЗСУ немає.

На Донбасі розв'язалися важкі бої: вбито воїна ЗСУ, є поранені

На Донбасі розв'язалися важкі бої: вбито воїна ЗСУ, є поранені

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 липня війська Росії на Донбасі 7 разів відкривали вогонь по українським захисникам. При цьому, ЗСУ дали рішучу відсіч і поранили двох терористів "Л/ДНР".