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На Донбасі розв'язалися важкі бої: штаб ООС повідомив про трагедію із ЗСУ

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Терористи "Л/ДНР" у понеділок, 15 липня, 17 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

У результаті один український військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення. Про це на сторінці в Facebook інформує прес-служба ООС (щоб подивитися відео брифінгу, поскрольте новину вниз).

Уточнюється, що трагічно померлий захисник – старший солдат 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро Лісовол. Він загинув від поранень, отриманих під час обстрілу в районі Авдіївки.

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Відомо, що збройні формування РФ обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ілюстрація. ООС на Донбасі

Ілюстрація. ООС на Донбасі

Соцмережі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • тричі поблизу Водяного: два рази по напрямку Ужівки – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї та у напрямку Пікузи – зі стрілецької зброї;

  • поруч із н.п. Широкино у напрямку Саханки – зі стрілецької зброї;

  • на околиці Авдіївки у напрямку Спартака – із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Карта ООС

Карта ООС

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік від Луганського по напрямку Логвинового – з великокаліберного кулемета;

  • у районі населеного пункту Новоолександрівка у напрямку Калинового-Борщуватого – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета.

Як писав OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України Новини Донбасу Новини ЛНР Новини ДНР терористи "ДНР" видео
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CARGO 100
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"Уточняется, что трагически умерший защитник ..." Это как? После скоропостижного ранения? Ну вы даёте ...
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Юг Руси
Юг Руси
https://www.donetsk.kp.ru/daily/27002.5/4064111/ ----- https://youtu.be/1GvZ-MZpMOM
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
При попытке украинских карателей использовать установку для разминирования,во время использования они запустили снаряд без тормозного каната, необходимого для правильной работы боеприпаса.в процессе полёта отказал двигатель, и заряд разминирования мощностью до полутонны упал на позиции украинских военнослужащих. В результате произошедшего позиция украинских карателей была полностью уничтожена, трое погибли, а 11 получили ранения и ожоги различной степени тяжести",
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