На Донбасі розв'язалися важкі бої: штаб ООС повідомив про трагедію із ЗСУ

Терористи "Л/ДНР" у понеділок, 15 липня, 17 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

У результаті один український військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення. Про це на сторінці в Facebook інформує прес-служба ООС (щоб подивитися відео брифінгу, поскрольте новину вниз).

Уточнюється, що трагічно померлий захисник – старший солдат 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро Лісовол. Він загинув від поранень, отриманих під час обстрілу в районі Авдіївки.

Відомо, що збройні формування РФ обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ілюстрація. ООС на Донбасі Соцмережі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі поблизу Водяного: два рази по напрямку Ужівки – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї та у напрямку Пікузи – зі стрілецької зброї;

поруч із н.п. Широкино у напрямку Саханки – зі стрілецької зброї;

на околиці Авдіївки у напрямку Спартака – із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік від Луганського по напрямку Логвинового – з великокаліберного кулемета;

у районі населеного пункту Новоолександрівка у напрямку Калинового-Борщуватого – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета.

Як писав OBOZREVATEL:

У неділю, 14 липня, терористи 19 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат з української сторони не було.

13 липня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил окупанти 15 разів обстрілювали позиції України, в результаті чого були поранені двоє військовослужбовців.

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