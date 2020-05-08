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8 травня • оновлено в 08:00
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На Донбасі розв'язалися пекельні бої: багато вбитих і поранених

5.6т
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Збройні формування Російської Федерації 7 травня пішли в масовану атаку на Донбасі. Внаслідок 21 ворожого обстрілу шестеро українських захисників отримали поранення.

Водночас, за даними розвідки, ЗСУ ліквідували 7 російських окупантів та ще 5 поранили, а також знищили військову вантажівку противника. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Противник традиційно обстріляв позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Так, найбільше обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • двічі неподалік Мар’їнки – з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

  • поблизу Старогнатівки – за допомогою БпЛА, скинувши постріл ВОГ-17, а також із озброєння бойових машин піхоти;

  • тричі в околицях Широкиного – з 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

  • біля Новоселівки Другої – з автоматичних станкових гранатометів;

  • поряд із Авдіївкою – з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • неподалік Тарамчука, Пісків та Невельського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 7 травня

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 7 травня

mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами озброєнь:

  • поблизу Новотошківського – 19 артилерійських снарядів калібру 122 мм та 10 мін 120-го і 82-го калібру;

  • двічі в околицях Оріхового – з мінометів калібру 82 мм, випустивши 30 мін, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • два рази біля Кримського – з мінометів 120-го та 82-го калібру.

"По опорних пунктах окупантів, із яких вівся вогонь, наші підрозділи відповіли зі штатного озброєння. Завдяки влучності українських військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил ворог був змушений припинити свої злочинні дії", – інформують у штабі ООС.

Зазначається, що від початку 8 травня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник уже випустив 24 міни 120-го калібру по наших позиціях біля Оріхового, а також застосовував станкові протитанкові гранатомети.

На щастя, за нинішню добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил теж не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 травня російські окупанти на Донбасі вкотре порушили мирні домовленості та поранили одного воїна ЗСУ.

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Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС терористи "ДНР" Збройні сили України
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
В результате об стр елов в с у м ино-в зры вн ые трав мы получили трое мирных жителей: Павлов Д. В., 2000 г. р., Георгинов А. А., 1993 г. р. и Гавриленко В. П., 1936 г. р Источник: https://rusvesna.su/news/1588877447
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
"...была подбита грузовая машина, развозившая бесплатный уголь участникам Великой Отечественной... " Источник: https://rusvesna.su/news/1588877447
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а про мощщщщно,и зубы ни слова,не отомстили жжжестоко значит.в середине дня стряпаете шапку гер/оическую?
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