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25 жовтня • оновлено в 21:29
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/ Розслідування

На Донбасі розв'язалися криваві бої за незалежність: ЗСУ озвучили кількість поранених

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На війні за незалежність на Донбасі отримали поранення троє українських військовослужбовців.

Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС ввечері в п'ятницю, 25 жовтня. Протягом доби терористи "Л/ДНР" 9 разів порушили режим припинення вогню.

"Один військовий отримав поранення в результаті обстрілу, а двоє через підрив на встановленій раніше бойовиками розтяжці", – йдеться у повідомленні.

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ЗСУ показали потужне відео розгрому позиції терористів на Донбасі

Російсько-окупаційні війська використовували міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Були обстріляні позиції ЗСУ поблизу таких населених пунктів: Новомихайлівка, Красногорівка, Водяне, Лебединське, Новознановка, Хутір Вольний, Луганське.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в РФ заявляли про надії врегулювати конфлікт на Донбасі, проте відведення сил у районі Петровського і Золотого недавно відклали, оскільки були порушення перемир'я.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ой, нэ ходы, Грыцю, на нашу граныцю, бо тоби там, Грыцю, зломлять потылыцю!" :-))))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Растяжки ставят для защиты своих позиций! Так что не хь ер шастать!
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