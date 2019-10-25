На Донбасі розв'язалися криваві бої за незалежність: ЗСУ озвучили кількість поранених

На війні за незалежність на Донбасі отримали поранення троє українських військовослужбовців.

Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС ввечері в п'ятницю, 25 жовтня. Протягом доби терористи "Л/ДНР" 9 разів порушили режим припинення вогню.

"Один військовий отримав поранення в результаті обстрілу, а двоє – через підрив на встановленій раніше бойовиками розтяжці", – йдеться у повідомленні.

Новини ЗСУ показали потужне відео розгрому позиції терористів на Донбасі

Російсько-окупаційні війська використовували міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Були обстріляні позиції ЗСУ поблизу таких населених пунктів: Новомихайлівка, Красногорівка, Водяне, Лебединське, Новознановка, Хутір Вольний, Луганське.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в РФ заявляли про надії врегулювати конфлікт на Донбасі, проте відведення сил у районі Петровського і Золотого недавно відклали, оскільки були порушення перемир'я.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!