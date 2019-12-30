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30 грудня • оновлено в 07:43
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"Л/ДНР" розв'язали гарячі бої в день великого обміну: в штабі ОС розкрили деталі

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У неділю, 29 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

У результаті атаки терористів Збройні сили України втрат не зазнали, повідомляє в Facebook пресцентр ОС.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

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"Л/ДНР" розв'язали гарячі бої в день великого обміну

"Л/ДНР" розв'язали гарячі бої в день великого обміну

Укрінформ

6 обстрілів наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • двічі поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • біля Миколаївки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • неподалік від Василівкою – зі стрілецької зброї;

  • в районі населеного пункту Мар'їнка – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • поруч із Широкиним – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї.

Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

mediarnbo.org

Один обстріл із великокаліберного кулемета противник здійснив по захисниках Луганського в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Із початку поточної доби, 30 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня, відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", у ході якого терористам були передані 124 утримуваних особи. В Україну повернулися 76 осіб.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС Донбас Новини Донбасу
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Обосс жжет ,только что произошел обмен ,ни одного бойца Российского формирования замечено не было
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