"Л/ДНР" розв'язали гарячі бої в день великого обміну: в штабі ОС розкрили деталі

У неділю, 29 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.
У результаті атаки терористів Збройні сили України втрат не зазнали, повідомляє в Facebook пресцентр ОС.
Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
"Л/ДНР" розв'язали гарячі бої в день великого обміну
Укрінформ
6 обстрілів наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
двічі поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
біля Миколаївки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
неподалік від Василівкою – зі стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Мар'їнка – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
поруч із Широкиним – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї.
Ситуація на Донбасі
mediarnbo.org
Один обстріл із великокаліберного кулемета противник здійснив по захисниках Луганського в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Із початку поточної доби, 30 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня, відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", у ході якого терористам були передані 124 утримуваних особи. В Україну повернулися 76 осіб.
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