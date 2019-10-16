На Донбасі розгорілися пекельні бої: в України важкі втрати

Два українських воїни загинули, ще четверо поранені і один травмований внаслідок бойових дій на Донбасі 15 жовтня.

Про це повідомили в пресслужбі Операції об'єднаних сил на сторінці у Facebook. Всього збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 20 обстрілів:

п'ять разів поблизу Мар'їнки – із мінометів калібру 82 мм гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

тричі неподалік Авдіївки – із гранатометів і стрілецької зброї, зокрема й великокаліберних кулеметів;

тричі біля Водяного на Приазов'ї – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі у районі Новогнатівки – із озброєння БМП-1 та гранатометів;

біля Опитного – з міномета калібру 82 мм;

двічі неподалік Павлополя – із великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

двічі біля Новотроїцького – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Пищевика – із протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

біля Лебединського – зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів:

поблизу Новолуганського – із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів, РПГ та великокаліберних кулеметів;

двічі в районі Золотого – із підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

біля Травневого – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

З початку доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 жовтня, на Донбасі під час ворожого обстрілу загинула військовослужбовиця Ярослава Никоненко, батько якої служив у батальйоні "Айдар" і також був убитий терористами.

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