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16 жовтня • оновлено в 08:24
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/ Розслідування

На Донбасі розгорілися пекельні бої: в України важкі втрати

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Два українських воїни загинули, ще четверо поранені і один травмований внаслідок бойових дій на Донбасі 15 жовтня.

Про це повідомили в пресслужбі Операції об'єднаних сил на сторінці у Facebook. Всього збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 20 обстрілів:

  • п'ять разів поблизу Мар'їнки – із мінометів калібру 82 мм гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

  • тричі неподалік Авдіївки – із гранатометів і стрілецької зброї, зокрема й великокаліберних кулеметів;

  • тричі біля Водяного на Приазов'ї – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

  • двічі у районі Новогнатівки – із озброєння БМП-1 та гранатометів;

  • біля Опитного – з міномета калібру 82 мм;

  • двічі неподалік Павлополя – із великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

  • двічі біля Новотроїцького – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Пищевика – із протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

  • біля Лебединського – зі станкових протитанкових гранатометів.

На Донбасі розгорілися пекельні бої: в України важкі втрати

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів:

  • поблизу Новолуганського – із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

  • двічі неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів, РПГ та великокаліберних кулеметів;

  • двічі в районі Золотого – із підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

  • біля Травневого – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

З початку доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 жовтня, на Донбасі під час ворожого обстрілу загинула військовослужбовиця Ярослава Никоненко, батько якої служив у батальйоні "Айдар" і також був убитий терористами.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Белый господин
Белый господин
А с какой целью огонь-то открывали? А атаку ходили или ДРГ отгоняли?
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Украинцы - вы этого хотели - вы это получаете ….
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
а опг зеленского продолжает торговать с окупантами! ОпГ Зеленского продолжает спонсорство терроризма поставляя газ и воду Бесплатно на 2 млрд доларов на окупированые территории!Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) Саакашвили в Грузии за 2 года посадил на Зону Сотни Судей Прокуроров Ментов! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ Зеленского на Зону!
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