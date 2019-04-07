На Донбасі розгорілися нові бої: "Л/ДНР" нарвалися на жорстку відповідь

У неділю, 7 квітня, "Л/ДНР" вісім разів обстріляли позиції захисників України на Донбасі. В результаті один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Про це інформує прес-служба ООС на сторінці в Facebook. Уточнюється, що терористи тричі використовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.
"Також збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", – сказано в зведенні.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог чотири рази обстріляв опорні пункти ЗСУ:
із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу села Гнутове;
двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – у районі населеного пункту Широкино;
із великокаліберних кулеметів – поблизу селища міського типу Новотроїцьке.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил:
із мінометів калібрів 120 і 82 мм і великокаліберних кулеметів – поблизу міста Попасна;
із мінометів калібрів 120 і 82 мм – поблизу населеного пункту Катеринівка;
з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів – біля Попасної;
із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу села Новозванівка.
"На ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", – відзначили у прес-службі.
"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем військових зі складу Об'єднаних сил", – підсумовано в зведенні.
Нагадаємо, 6 квітня терористи "Л/ДНР" на Донбасі 14 раз обстріляли позиції захисників України. В результаті двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули – гранатометчик Дмитро Стрекньов і солдат Іван Лисиця.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в 7 омсбр терористів "ДНР" бойовик вбив двох своїх товаришів по службі після розпиття спиртних напоїв, а потім наклав на себе руки.
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