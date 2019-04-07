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На Донбасі розгорілися нові бої: "Л/ДНР" нарвалися на жорстку відповідь

4.3тЧитати матеріал російською

У неділю, 7 квітня, "Л/ДНР" вісім разів обстріляли позиції захисників України на Донбасі. В результаті один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це інформує прес-служба ООС на сторінці в Facebook. Уточнюється, що терористи тричі використовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

"Також збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", – сказано в зведенні.

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На Донбасі розгорілися нові бої: "Л/ДНР" нарвалися на жорстку відповідь

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог чотири рази обстріляв опорні пункти ЗСУ:

  • із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу села Гнутове;

  • двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – у районі населеного пункту Широкино;

  • із великокаліберних кулеметів – поблизу селища міського типу Новотроїцьке.

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На Донбасі розгорілися нові бої: "Л/ДНР" нарвалися на жорстку відповідь

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил:

  • із мінометів калібрів 120 і 82 мм і великокаліберних кулеметів – поблизу міста Попасна;

  • із мінометів калібрів 120 і 82 мм – поблизу населеного пункту Катеринівка;

  • з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів – біля Попасної;

  • із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу села Новозванівка.

"На ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", – відзначили у прес-службі.

"Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем військових зі складу Об'єднаних сил", – підсумовано в зведенні.

Нагадаємо, 6 квітня терористи "Л/ДНР" на Донбасі 14 раз обстріляли позиції захисників України. В результаті двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули – гранатометчик Дмитро Стрекньов і солдат Іван Лисиця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в 7 омсбр терористів "ДНР" бойовик вбив двох своїх товаришів по службі після розпиття спиртних напоїв, а потім наклав на себе руки.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНРООСЗбройні сили Українитерористи "ДНР"
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Трусливые рагули упорно сражаются с мифической российской армией на Донбассе, но когда они смотрят в сторону Крыма и видят там реальную армию, то сразу начинают дристать себе в шаровары.
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