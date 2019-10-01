На Донбасі різко загострилася ситуація: у ЗСУ є поранений

На Донбасі 30 вересня загострилася ситуація – терористи 19 разів порушили режим припинення вогню.

У результаті обстрілу був поранений український військовий, передає пресцентр Операції Об'єднаних сил.

Так, противник обстрілював позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Також застосовувалося озброєння БМП, зенітна установка, гранатомети різних систем і стрілецька зброя.

ЗСУ на Донбасі "24"

Під час одного з обстрілів, із метою нанесення максимальної шкоди військовослужбовцям Об'єднаних сил противник задіяв безпілотник із підвісом для скидання гранатометних пострілів.

Обстріли велися неподалік від Водяного, Новотроїцького, Новомихайлівки, Лебединського, Опитного, Мар'їнки, Новозванівки, Зайцевого, Шумів, Луганського, Майського, Світлодарська.

З початку цієї доби, 1 жовтня, бойовики двічі порушили режим припинення вогню поблизу Новолуганська і Новотроїцького. Втрат у складі ООС у результаті цих обстрілів немає.

Як писав OBOZREVATEL, 29 вересня терористи на Донбасі 26 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілу жоден боєць ЗСУ не постраждав.

Раніше в мережі показали відео потужного удару українських захисників по позиціях терористів "Л/ДНР".

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