Головна Новини
1 жовтня • оновлено в 14:49
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Донбасі різко загострилася ситуація: у ЗСУ є поранений

5.9т Читати матеріал російською

На Донбасі 30 вересня загострилася ситуація – терористи 19 разів порушили режим припинення вогню.

У результаті обстрілу був поранений український військовий, передає пресцентр Операції Об'єднаних сил.

Так, противник обстрілював позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Також застосовувалося озброєння БМП, зенітна установка, гранатомети різних систем і стрілецька зброя.

Новини
Терористи на Донбасі розв'язали жорсткі бої: ЗСУ вистояли

ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

"24"

Під час одного з обстрілів, із метою нанесення максимальної шкоди військовослужбовцям Об'єднаних сил противник задіяв безпілотник із підвісом для скидання гранатометних пострілів.

Обстріли велися неподалік від Водяного, Новотроїцького, Новомихайлівки, Лебединського, Опитного, Мар'їнки, Новозванівки, Зайцевого, Шумів, Луганського, Майського, Світлодарська.

Новини
"Виховують терористів!" На росТБ злякалися ССО ЗСУ через викрадення терориста
На Донбасі різко загострилася ситуація: у ЗСУ є поранений

З початку цієї доби, 1 жовтня, бойовики двічі порушили режим припинення вогню поблизу Новолуганська і Новотроїцького. Втрат у складі ООС у результаті цих обстрілів немає.

Як писав OBOZREVATEL, 29 вересня терористи на Донбасі 26 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілу жоден боєць ЗСУ не постраждав.

Раніше в мережі показали відео потужного удару українських захисників по позиціях терористів "Л/ДНР".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
13
13
Смішно
5
Цікаво
9
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Предчувствуя свою неминуемую гибель и придерживаясь принципа:" ЧЕМ ХУЖЕ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ НАС ", - адепты майдана упорно продолжает эскалацию гражданской войны в Донбассе.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
пускай артиллерист радуется, значит формулу еще не подписали.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украина готова к войне с росией! пора воевать пришло время!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
5
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Кожедуб ruslan, ты чё, дятел, сепар? А с кем по твоему уже пять лет воюет Украина?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel