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На Донбасі раптово заговорили про переговори з "Л/ДНР": що відомо

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Командирам ЗСУ доручено дізнатися у військовослужбовців на Донбасі про їхнє ставлення до можливих переговорів із терористами "ДНР" і "ЛНР".

Відповідна інформація міститься в документі, який 23 травня отримали в різних військових частинах, повідомляє фонд "Повернись живим".

"Командирам військових частин організувати і провести вивчення серед особового складу ставлення військовослужбовців щодо можливих переговорів із "ДНР" і "ЛНР" і в термін до 16:00 24.05.2019 р. через управління морально-психологічного забезпечення (доповісти. — Ред.) аналіз вивчення цього питання та можливі наслідки зазначеного", — йдеться в повідомленні.

За інформацією джерел, документ був підписаний і набув чинності 18 травня 2019 року.

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У той же час, за даними інсайдерів серед військових, на нараді 18 травня у тоді ще начальника Генштабу Муженка говорили про можливі переговори з Росією, а не з бойовиками "республік" і зрозуміти треба було ставлення суспільства до цього, а не військових.

На Донбасі раптово заговорили про переговори з "Л/ДНР": що відомо

Пізніше Оперативне командування "Північ" заявило, що ця інформація "повинна була допомогти втілити попереджувальні заходи на майбутнє щодо захисту цивільного населення".

"Втім, у документі, який зараз втратив юридичну силу і скасований, допущено спотворення інформації, яка повинна бути спрямована на всіх громадян України без винятку і не мала містити залучення військовослужбовців", — зазначається в повідомленні.

Пізніше координатор "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова на своїй сторінці у Facebook опублікувала повний текст документа.

На Донбасі раптово заговорили про переговори з "Л/ДНР": що відомо

В оперативному командуванні "Північ" з цього приводу призначена службова перевірка.

Пізніше військовий журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook заявив, що начальник Генерального штабу Руслан Хомчак скасував розпорядження екс-начальника Генштабу Віктора Муженко про проведення опитування військовослужбовців на фронті щодо можливих переговорів з "Д/ЛНР".

"Розпорядження, фрагменти якого опубліковані в інтернеті, викликали справедливе обурення, було видано відповідно до Плану виконання завдань, визначених начальником Генштабу Муженко від 18 травня 2019 року, протокол №17, та розіслано через оперативні командування в діючу армію", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Кудюкова Надія
Кудюкова Надія
Опять проделки Порошенко.
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Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
Сука не догадался Сталин в 41-м провести референдум, что бы узнать: дружить с Германией или Родину защищать.
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Валевич Борис
Валевич Борис
похоже бывшая проигравшая элита гадит
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