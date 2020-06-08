На Донбасі пройшли важкі бої: поранені три бійця ЗСУ

З початку поточної доби, 8 червня, російські збройні формування чотири рази проводили обстріл

За минулу добу збройні формування Росії вісім разів порушили режим припинення вогню

За минулу добу, 7 червня, в зоні проведення ООС на Донбасі двоє українських військових отримали поранення. За даними розвідки, один окупант був поранений.

Всього збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє пресцентр штабу ЗСУ. Ворог застосовував міномети калібрів 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вів вогонь поблизу Луганського, Хутора Вільного та Кримського.

Війна на Донбасі

У районі відповідальності ОТГ "Схід" окупанти вели по захисникам Павлополя та Широкиного.

З початку поточної доби, 8 червня, російські збройні формування чотири рази порушили режим припинення вогню. Агресор обстріляв українські опорні пункти близько Новолуганського, Оріхового та Богданівки.

Один український військовий отримав поранення, його доставили в лікарню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня в зоні ООС на Донбасі під ворожими обстрілами четверо українських військових отримали поранення, а один – бойове травмування.

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