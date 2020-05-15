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16 травня • оновлено в 03:22
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Артилерія ЗСУ провела масштабні навчання на Донбасі. Потужне відео

4.4т
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На одному з полігонів на Донбасі пройшли масштабні планові навчання 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" Збройних сил України.

Про це в п'ятницю, 15 травня, повідомила пресслужба ООС. На сторінці у Facebook також було опубліковано відео навчань.

Навчання ЗСУ на Донбасі

Навчання ЗСУ на Донбасі

Скрін із відео ООС

"Основна увага приділялася точному знищенню зазначених цілей за допомогою засобів аеророзвідки. Готуємося до відсічі та тримаємо порох сухим!" – зазначили на сторінці 55-ї ОАБР у соцмережі.

Навчання ЗСУ на Донбасі

Навчання ЗСУ на Донбасі

Скрін із відео ООС

Навчання ЗСУ на Донбасі

Навчання ЗСУ на Донбасі

Скрін із відео ООС

Як писав OBOZREVATEL, під час десантування в воду на планових навчаннях у Донецькій області потонув сержант ЗСУ Дмитро Кузьменко з позивним "Кузя". Йому було 29 років.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Донбас Збройні сили України видео
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