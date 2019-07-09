П'ятеро бійців за добу! На Донбасі розв'язалися криваві бої: подробиці

У вівторок, 9 липня, в зоні проведення ООС на Донбасі постраждали п'ятеро українських військовослужбовців.

Про це повідомили в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил. Четверо бійців отримали поранення, а п'ятий – бойову травму.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", – йдеться у звіті.

Так, терористи відкривали вогонь у районах таких населених пунктів: Широкине, Ломакине, Водяне, Новомихайлівка, Олександрівка, Піски, Травневе, Новолуганське і Зайцеве.

"На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", – відзначили в штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі в результаті боїв було знищено двох окупантів, ще троє отримали поранення. При цьому втрат серед українських вояків не було.

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