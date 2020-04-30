На Донбасі понад 2 тисячі російських офіцерів та новітні системи озброєння – командувач ООС

Сьогодні на окупованій частині Донбасу перебуває понад дві тисячі кадрових російських офіцерів.

Як повідомив у інтерв'ю "Укрінформу" командувач ООС Володимир Кравченко, основу керівного і командного складу окупаційних військ складають кадрові офіцери і генерали ЗС РФ, які на ротаційній основі відряджаються до тимчасово окупованих територій України.

"При цьому посади рядового, сержантського складу та командирів тактичної ланки комплектуються переважно місцевими мешканцями та найманцями з Росії", – зазначив він.

На Донбасі понад 2 тисячі російських офіцерів

Крім цього, для підтримання адміністративно-поліцейського режиму, забезпечення функціонування окупаційних адміністрацій, боротьби з проукраїнським рухом та охорони важливих об’єктів системи життєзабезпечення регіону створено так звані “силові відомства” – "міністерство внутрішніх справ" і "міністерство державної безпеки", якими безпосередньо керують російські МВС та ФСБ.

"Поруч із утриманням та забезпеченням збройних формувань, РФ, використовуючи територію Донбасу як військовий полігон, проводить тут дослідження новітніх систем озброєння для своєї армії", – наголосив командувач ООС.

За його словами, найширше випробовуються комплекси радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, безпілотні літальні апарати, системи наведення високоточної зброї, наземні станції артилерійської розвідки, захищені засоби цифрового зв'язку, тактичне спорядження та снайперська зброя.

"За час військового протистояння ми захопили та задокументували чимало зразків зброї, яка перебуває на озброєнні виключно ЗС РФ, що вкотре доводить безпосередню участь Росії у збройному конфлікті на території України", – розповів Кравченко.

Українська розвідка виявила на окупованих територіях таке російське озброєння: комплекс радіоелектронної розвідки “Торн-МДМ”, комплекси радіоелектронної боротьби РБ-341В “Леєр-3”, РЕБ 1Л269 “Красуха-2”, РБ-109A “Биліна”, “Репеллент-1”, радіолокаційні станції “Каста-2Е2” тощо.

Зафіксовано застосування противником протитанкових керованих ракет 9М133“Корнет”, керованих снарядів 3ОФ39 “Краснополь”, безпілотних літальних апаратів “Орлан-10”, “Елерон”.

Також зазначається застосування БПЛА в ударному варіанті. Як бойове навантаження використовуються гранати з автоматичних гранатометів та ручні осколкові гранати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всього за час проведення операції об'єднаних сил на Донбасі втрати російсько-окупаційних військ склали 1234 убитими та 2074 пораненими.

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