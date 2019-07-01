На Донбасі поблизу біля позицій ЗСУ спалахнула масштабна пожежа: допускається диверсія

На Донбасі, біля сіл Широкино і Бердянське, спалахнула масштабна пожежа, яка загрожувала позиціям українських військових. Місцева влада не виключає можливість диверсії.

Вогонь вдалося загасити лише через 8 годин, пізно ввечері 30 червня, повідомляє прес-центр ООС. "Сильне полум'я і їдкий дим підбиралися до позицій наших захисників. Велику небезпеку несло те, що почали детонувати снаряди, що залишилися з тих пір, коли мирне місто почали обстрілювати окупаційні війська РФ", – розповіли в штабі.

Місцеві жителі спочатку боролися з вогнем власними силами. "Гасили всім, що було під руками: гілками, лопатами. Невідомо, від чого загорілося. Можливо, навмисний підпал. На локалізацію пожежі пішло приблизно 8-10 годин", – розповів військовослужбовець з позивним "Сержант".

Пожежа на Донбасі Прес-центр ООС

"Вигоріла трава, посадки, щоб погасити таку велику пожежа, військовим і рятувальникам ДСНС знадобилося більше восьми годин", – відзвітував керівник військово-цивільної адміністрації сіл Широкино і Бердянське Олег Прилипко.

Пожежа на Донбасі Прес-центр ООС

Пожежа на Донбасі Прес-центр ООС

Пожежа на Донбасі Прес-центр ООС

Пожежа на Донбасі Прес-центр ООС

Пожежа на Донбасі Прес-центр ООС

Пожежа на Донбасі Прес-центр ООС

Пожежа на Донбасі Прес-центр ООС

Пожежа на Донбасі Прес-центр ООС

Пожежа на Донбасі Прес-центр ООС

Пожежа на Донбасі Прес-центр ООС

Пожежа на Донбасі Прес-центр ООС

Пожежа на Донбасі Прес-центр ООС

Пожежа на Донбасі Прес-центр ООС

Пожежа на Донбасі Прес-центр ООС

Пожежа на Донбасі Прес-центр ООС

Пожежа на Донбасі Прес-центр ООС

Пожежа на Донбасі Прес-центр ООС

Пожежа на Донбасі Прес-центр ООС

Пожежа на Донбасі Прес-центр ООС

Пожежа на Донбасі Прес-центр ООС

Пожежа на Донбасі Прес-центр ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СММ ОБСЄ повідомила про обстріл двох цивільних об'єктів на Донбасі, які нібито могли статися з боку позицій ООС, проте це не відповідає дійсності.

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