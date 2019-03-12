На Донбасі підірвався автомобіль з українськими військовими

У Луганській області на міні підірвався автомобіль з українськими військовими.
Подія трапилася у Попаснянському районі, повідомляє "Громадське".
У машині на момент вибуху були двоє чоловіків-військових. Зараз вони перебувають у лікарні.
Міни на Донбасі
Нагадаємо, в ООН повідомили, що на Донбасі за 2018 рік загинули 55 і отримали поранення 224 особи серед цивільного населення.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
ООН назвала війну на Донбасі одним з найбільш кровопролитних конфліктів в Європі з часів закінчення Другої світової війни.
Також з початку збройного конфлікту на Донбасі з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 800 до 13 тисяч осіб.
Раніше був опублікований список бійців Збройних сил, які загинули під час бойових дій на Донбасі у 2018 році.
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