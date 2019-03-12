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На Донбасі підірвався автомобіль з українськими військовими

3.9тЧитати матеріал російською

У Луганській області на міні підірвався автомобіль з українськими військовими.

Подія трапилася у Попаснянському районі, повідомляє "Громадське".

У машині на момент вибуху були двоє чоловіків-військових. Зараз вони перебувають у лікарні.

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Міни на Донбасі

Нагадаємо, в ООН повідомили, що на Донбасі за 2018 рік загинули 55 і отримали поранення 224 особи серед цивільного населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
УкраїнаЛуганськ
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Сурко Віктор
Сурко Віктор
Будьте обережні, видужуйте та повертайтесь в стрій Воїни, ми віримо в ВАС!!!
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
И где правда?" «В ночь на 12 марта в районе населенного пункта Золотое-4 при перевозке личного состава 54-й механизированной бригады вооруженных сил Украины автомобиль ЗИЛ совершил наезд на мину, установленную своими же военнослужащими. По предварительным данным, в кузове автомобиля находилось семь человек» В результате подрыва двое военнослужащих вооруженных сил Украины погибли, трое получили ранения"
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2
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Джунь Ірина
Джунь Ірина
Слава Богу, что живы! Скорейшего выздоровления воинам!
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