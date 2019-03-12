На Донбасі підірвався автомобіль з українськими військовими

У Луганській області на міні підірвався автомобіль з українськими військовими.

Подія трапилася у Попаснянському районі, повідомляє "Громадське".

У машині на момент вибуху були двоє чоловіків-військових. Зараз вони перебувають у лікарні.

Міни на Донбасі

Нагадаємо, в ООН повідомили, що на Донбасі за 2018 рік загинули 55 і отримали поранення 224 особи серед цивільного населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ООН назвала війну на Донбасі одним з найбільш кровопролитних конфліктів в Європі з часів закінчення Другої світової війни.

Також з початку збройного конфлікту на Донбасі з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 800 до 13 тисяч осіб.

Раніше був опублікований список бійців Збройних сил, які загинули під час бойових дій на Донбасі у 2018 році.

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