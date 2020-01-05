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5 січня • оновлено в 08:21
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На Донбасі розгорілися криваві бої: з'явилися тривожні новини

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У суботу, 4 січня, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі. Два українських військовослужбовці поранені.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил неподалік Авдіївки, Верхньоторецького і Водяного, де відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

mediarnbo.org

Крім цього, по станкового автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новолуганське в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

На Донбасі розгорілися криваві бої: є поранені

На Донбасі розгорілися криваві бої: є поранені

freeradio.com.ua

Під час пересування між взводними опорними пунктами два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждалі були доставлені до медичного закладу і їм надана кваліфікована допомога.

Із початку поточної доби, 5 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в штабі ОС заявили, що за 2019 рік російські окупанти Донбасу зазнали величезних втрат живої сили і техніки. Рахунок ліквідованих терористів перевалив за 600 осіб.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Донбас ООС Збройні сили України
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