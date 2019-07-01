На Донбасі під обстрілом загинула жінка-медик

У понеділок, 1 липня, в результаті ворожого обстрілу санітарного автомобіля Об'єднаних сил під Водяним на Донбасі загинула жінка-медик, за життя якої боролися лікарі.

Слова скорботи написали у соцмережах її друзі і знайомі, показавши фото вбитої. (Щоб подивитися, доскрольте новина до кінця).

Для багатьох смерть медика стала справжнім потрясінням. З їхніх слів стало відомо, що жінку звали Ірина Вікторівна Шевченко. Її поважали всі товариші по службі.

Убита Ірина Шевченко Facebook Олександра Пилата

Убита Ірина Шевченко Facebook Олександра Пилата

Убита Ірина Шевченко Facebook Олександра Пилата

Убита Ірина Шевченко Цензор. NET

Убита Ірина Шевченко Цензор. NET

"Я не можу змиритися", "Це такий удар", "Я в шоці", "Помстимося за Іру!" — написали користувачі.

Дуже велика втрата.

За Вікторівну хлопці гідно помстяться.

Кацапи, горіть в аду тварі. Усі — Karin (@karoDnepr) 1 липня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти атакували санітарний автомобіль "Хаммер" протитанковою керованою ракетою. Двоє медиків загинули на місці обстрілу.

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