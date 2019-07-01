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На Донбасі під обстрілом загинула жінка-медик

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У понеділок, 1 липня, в результаті ворожого обстрілу санітарного автомобіля Об'єднаних сил під Водяним на Донбасі загинула жінка-медик, за життя якої боролися лікарі.

Слова скорботи написали у соцмережах її друзі і знайомі, показавши фото вбитої. (Щоб подивитися, доскрольте новина до кінця).

Для багатьох смерть медика стала справжнім потрясінням. З їхніх слів стало відомо, що жінку звали Ірина Вікторівна Шевченко. Її поважали всі товариші по службі.

Убита Ірина Шевченко

Убита Ірина Шевченко

Facebook Олександра Пилата

Убита Ірина Шевченко

Убита Ірина Шевченко

Facebook Олександра Пилата

Убита Ірина Шевченко

Убита Ірина Шевченко

Facebook Олександра Пилата

Убита Ірина Шевченко

Убита Ірина Шевченко

Цензор. NET

Убита Ірина Шевченко

Убита Ірина Шевченко

Цензор. NET

"Я не можу змиритися", "Це такий удар", "Я в шоці", "Помстимося за Іру!" — написали користувачі.

На Донбасі під обстрілом загинула жінка-медик
На Донбасі під обстрілом загинула жінка-медик
На Донбасі під обстрілом загинула жінка-медик
На Донбасі під обстрілом загинула жінка-медик
На Донбасі під обстрілом загинула жінка-медик
На Донбасі під обстрілом загинула жінка-медик
На Донбасі під обстрілом загинула жінка-медик

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти атакували санітарний автомобіль "Хаммер" протитанковою керованою ракетою. Двоє медиків загинули на місці обстрілу.

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Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Обозреватель а что животные в рунету пишут? Читал читал..так и не понял...какой то тарабарский язык
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
)))ну и рожа)) обозреватель а откуда баба взялась??ты ж нам наврал что там два кренделя сдохли...
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