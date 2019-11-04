На Донбасі під час служби в ООС помер майор поліції: що про нього відомо

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 4 жовтня помер 47-річний майор поліції Володимир Стецюк.

Він ніс службу на блокпосту "Лисичанськ-Гірське", повідомили на сторінці Поліції охорони у Facebook.

"Поліцейський пройшов шлях від сержанта до майора. Останніх півтора року ніс службу у складі роти патрульної поліції особливого призначення "Тернопіль". Разом із побратимами неодноразово виконував бойові завдання на сході країни, де завжди виявляв мужність, стійкість і професіоналізм", – розповіли правоохоронці.

Володимир Стецюк Facebook Поліція охорони

Точна причина смерті Володимира Стецюка не розголошується. Згідно з картою, селище Гірське розташоване неподалік від Золотого, де 29 жовтня почався процес відведення військ.

Як писав OBOZREVATEL, за жовтень 2019 року у зоні ООС загинули 10 захисників України.

Наймолодшому із загиблих героїв було всього 22 роки, найстаршому – 41.

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