На Донбасі загинув український військовий.
У Донецькій області під Маріуполем 4 вересня загинув український військовий Тарас Кравчишак з Дрогобича.
Про це в Facebook повідомляє Леонід Федевич, опублікувавши пост на сторінці громадської організації "Меч Арея".
"Сьогодні вночі під час "всеосяжного перемир'я" під Маріуполем загинув дрогобичанин Кравчишак Тарас Михайлович", – йдеться в повідомленні.
Український військовий Тарас Кравчишак
Відзначається, що батько загиблого воїна проживає в Трускавці, Львівської області. Про причини загибелі Кравчишака не повідомляється.
На Донбасі під час "перемир'я" загинув український військовий. Фото
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луганській області загинув український військовий, старший лейтенант Володимир Рудик, який був уродженцем Тернопільської області.
Відзначимо, що в Житомирі 1 вересня загинув курсант Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова.
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