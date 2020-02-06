У "ДНР" перекинувся автобус із людьми: 2 загиблих, десятки поранених. Фото

Під Новоазовськом на окупованій території Донбасу перекинувся автобус, який прямував за маршрутом Горлівка-Севастополь, у результаті чого 2 особи загинули і ще 22 були травмовані.

Про це у четвер, 6 лютого, повідомляють ресурси сепаратистів. За попередньою інформацією, серед поранених – 3 дітей (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На місце ДТП прибули рятувальники з "МНС республіки" і "ДАІ". За даними "місцевої влади", інцидент трапився близько 16:30 на під'їзді до митного пункту "Новоазовськ". В автобусі перебували 29 осіб. При цьому в "МНС" заявили, що постраждалих нібито лише 11.

У "ДНР" перекинувся автобус із людьми РБУ-Україна

Серед загиблих – чоловік і, ймовірно, вагітна жінка, 2-річний син якої теж постраждав. Характер травм постраждалих уточнюється.

У "ДНР" перекинувся автобус Ресурси сепаратистів

У "ДНР" перекинувся автобус Ресурси сепаратистів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 лютого також рейсовий автобус "Одеса-Київ" через ожеледицю з'їхав у кювет і перекинувся. Постраждали дві особи.

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