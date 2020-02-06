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7 лютого • оновлено в 08:48
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У "ДНР" перекинувся автобус із людьми: 2 загиблих, десятки поранених. Фото

7.9т
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Під Новоазовськом на окупованій території Донбасу перекинувся автобус, який прямував за маршрутом Горлівка-Севастополь, у результаті чого 2 особи загинули і ще 22 були травмовані.

Про це у четвер, 6 лютого, повідомляють ресурси сепаратистів. За попередньою інформацією, серед поранених – 3 дітей (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На місце ДТП прибули рятувальники з "МНС республіки" і "ДАІ". За даними "місцевої влади", інцидент трапився близько 16:30 на під'їзді до митного пункту "Новоазовськ". В автобусі перебували 29 осіб. При цьому в "МНС" заявили, що постраждалих нібито лише 11.

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У "ДНР" перекинувся автобус із людьми

У "ДНР" перекинувся автобус із людьми

РБУ-Україна

Серед загиблих – чоловік і, ймовірно, вагітна жінка, 2-річний син якої теж постраждав. Характер травм постраждалих уточнюється.

У "ДНР" перекинувся автобус

У "ДНР" перекинувся автобус

Ресурси сепаратистів

У "ДНР" перекинувся автобус

У "ДНР" перекинувся автобус

Ресурси сепаратистів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 лютого також рейсовий автобус "Одеса-Київ" через ожеледицю з'їхав у кювет і перекинувся. Постраждали дві особи.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР Новини Донбасу ДТП
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Смелые люди в такую погоду переться в Крым, это подвиг конечно.
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злой укр
злой укр
Царствия Небесного погибшим.Скорейшего выздоровления раненым.Соболезнования родным погибших.
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dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован!!. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/menso
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
dfhdfhdf dfdfhdf, маша иди спать
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