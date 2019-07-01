На Донбасі обстріляли наряд поліції: перші деталі

Увечері в неділю, 30 червня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупанти обстріляли наряд поліції.

Напад було скоєно в населеному пункті Верхньотроїцьке Ясинуватського району. В результаті двоє поліцейських були доставлені у військовий госпіталь, повідомляє прес-центр ОС у Facebook. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Близько 23 години, під час вечірнього патрулювання селища, співробітники патрульної поліції потрапили під обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації. Офіцери мобільної групи встановили, що вогонь вівся у напрямку окупованої Пантелеймонівки. При цьому окупанти застосували міномети 82-го калібру", – сказано в повідомленні.

На Донбасі обстріляли наряд поліції Прес-центр ОС

Прес-центр ОС

Нацполіція

Відзначається, що в результаті розриву ворожих мін було пошкоджено службове авто, а поліцейські (41 і 47 років), які перебували в ньому, отримали акуботравми.

Крім того, ще одна міна впала на подвір'я місцевого жителя і зруйнувала господарську споруду. Як розповів власник будинку, обстріл страпився пізно ввечері. Також він зазначив, що бойовики обстрілюють населений пункт переважно в пізній час доби.

Прес-центр ОС

Прес-центр ОС

Як уточнили в прес-службі поліції Донецької області, за фактом обстрілу відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України "Терористичний акт".

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 липня поблизу населеного пункту Водяне російські окупанти обстріляли санітарний автомобіль сил ООС. В результаті атаки ворога загинули три військових медики.

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