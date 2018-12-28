''Режим тиші'' на Донбасі: ЗСУ зафіксували ганебні провокації терористів

Терористи "ЛНР" у п'ятницю, 28 грудня, вдавалися до ганебних провокацій із метою звинуватити українських військових у зриві режиму "тиша".

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що цей режим вводиться з 00.00 (за московським часом) 29.12.2018 командуванням Об'єднаних сил.

Так, звід 21:40 до 21:45 у районі населеного пункту Голубівське на тимчасово окупованій території Луганської області бойовики незаконних збройних формувань обстріляли свої позиції зі стрілецької зброї та ЗУ 23-2, здійснюючи при цьому фото- і відеозйомку.

"Це чергова невдала спроба бойовиків скомпрометувати Об'єднані сили в очах українських громадян та міжнародної спільноти", — відзначили в повідомленні.

Як підкреслили в прес-службі, українські військові дотримуються взятих зобов'язань і виконують бойові завдання в суворій відповідності до чинного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права.

"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - підсумували у зведенні.

Ілюстрація. Війна на Донбасі antikor.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, помічник міністра оборони Юрій Бірюков повідомив, що Збройні сили України взяли під контроль практично всю "сіру зону" на війні за зміцнення незалежності на Донбасі.