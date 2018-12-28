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''Режим тиші'' на Донбасі: ЗСУ зафіксували ганебні провокації терористів

19.9тЧитати матеріал російською

Терористи "ЛНР" у п'ятницю, 28 грудня, вдавалися до ганебних провокацій із метою звинуватити українських військових у зриві режиму "тиша".

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС на сторінці у Facebook. Уточнюється, що цей режим вводиться з 00.00 (за московським часом) 29.12.2018 командуванням Об'єднаних сил.

Так, звід 21:40 до 21:45 у районі населеного пункту Голубівське на тимчасово окупованій території Луганської області бойовики незаконних збройних формувань обстріляли свої позиції зі стрілецької зброї та ЗУ 23-2, здійснюючи при цьому фото- і відеозйомку.

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"Це чергова невдала спроба бойовиків скомпрометувати Об'єднані сили в очах українських громадян та міжнародної спільноти", — відзначили в повідомленні.

Як підкреслили в прес-службі, українські військові дотримуються взятих зобов'язань і виконують бойові завдання в суворій відповідності до чинного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права.

"Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - підсумували у зведенні.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

antikor.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, помічник міністра оборони Юрій Бірюков повідомив, що Збройні сили України взяли під контроль практично всю "сіру зону" на війні за зміцнення незалежності на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ЛНРООСЗбройні сили України
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Надо было е6ануть по позициям всрушников и свалить на кондиционеры.
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Тюратам Наурыз
Тюратам Наурыз
Генералу после пьянки неудобно перед ординарцем, который чистит его обрыганый костюм. Вчера, говорит, один некультурный генерал на меня блеванул. Да это что, отвечает ординарец, он Вам ещё и в штаны насрал.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Надо всю рагуляндию с землей калибрами сравнять, один раз бы санкции ввели, запретив бабушке Шойгу в США летать и забыли бы все об окраине.
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