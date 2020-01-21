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21 січня • оновлено в 14:38
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/ Розслідування

На Донбасі мирний житель підірвався на мінному полі "ЛНР"

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Російські терористи "ЛНР" дедалі частіше почали практикувати облаштування мінних полів без будь-яких попереджень. В результаті 18 січня мирний житель зазнав важких поранень внаслідок підриву на одному з таких полів.

Як повідомляється у зведенні Головного управління розвідки на сайті Міноборони України, провокацію влаштували сапери 2-ї окремої мотострілецької бригади 2 (Луганськ) АК РФ.

Крім того наголошується, що російські окупаційні війська продовжують удосконалювати інженерне облаштування своїх позицій як вглиб тимчасово окупованої території в Донецькій і Луганській областях, так і вздовж лінії зіткнення.

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Мінні поля терористів

Мінні поля терористів

cxid.info

"При цьому противник використовує протитанкові й протипіхотні міни, зокрема заборонені міжнародними конвенціями, і саморобні вибухові пристрої. Зазначені дії окупантів погіршують ситуацію з безпекою і підсилюють загрозу життю цивільного населення", – йдеться у повідомленні Міноборони.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Новини ЛНР Головне управління розвідки
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Обоев Рулон
Обоев Рулон
"Как сообщается в сводке Главного управления разведки на сайте Минобороны Украины" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ После фейка про мотострелковый полк морской пехоты(такого подразделения не может существовать в принципе, мотострелки и морпехи-разные рода войск) верить этой т.н. разведке на слово будет только идиот или украинец.
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