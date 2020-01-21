На Донбасі мирний житель підірвався на мінному полі "ЛНР"

Російські терористи "ЛНР" дедалі частіше почали практикувати облаштування мінних полів без будь-яких попереджень. В результаті 18 січня мирний житель зазнав важких поранень внаслідок підриву на одному з таких полів.

Як повідомляється у зведенні Головного управління розвідки на сайті Міноборони України, провокацію влаштували сапери 2-ї окремої мотострілецької бригади 2 (Луганськ) АК РФ.

Крім того наголошується, що російські окупаційні війська продовжують удосконалювати інженерне облаштування своїх позицій як вглиб тимчасово окупованої території в Донецькій і Луганській областях, так і вздовж лінії зіткнення.

Мінні поля терористів cxid.info

"При цьому противник використовує протитанкові й протипіхотні міни, зокрема заборонені міжнародними конвенціями, і саморобні вибухові пристрої. Зазначені дії окупантів погіршують ситуацію з безпекою і підсилюють загрозу життю цивільного населення", – йдеться у повідомленні Міноборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 січня російські терористи на Донбасі обстріляли позиції Об'єднаних сил і будинки мирних громадян, спробувавши звинуватити в цьому українських захисників.

В результаті поранень, зокрема тяжких, зазнали цивільні особи.

Нагадаємо, 18 грудня російський снайпер убив мирного жителя Мар'їнки.

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