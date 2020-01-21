На Донбасі мирний житель підірвався на мінному полі "ЛНР"

Російські терористи "ЛНР" дедалі частіше почали практикувати облаштування мінних полів без будь-яких попереджень. В результаті 18 січня мирний житель зазнав важких поранень внаслідок підриву на одному з таких полів.
Як повідомляється у зведенні Головного управління розвідки на сайті Міноборони України, провокацію влаштували сапери 2-ї окремої мотострілецької бригади 2 (Луганськ) АК РФ.
Крім того наголошується, що російські окупаційні війська продовжують удосконалювати інженерне облаштування своїх позицій як вглиб тимчасово окупованої території в Донецькій і Луганській областях, так і вздовж лінії зіткнення.
Мінні поля терористів
cxid.info
"При цьому противник використовує протитанкові й протипіхотні міни, зокрема заборонені міжнародними конвенціями, і саморобні вибухові пристрої. Зазначені дії окупантів погіршують ситуацію з безпекою і підсилюють загрозу життю цивільного населення", – йдеться у повідомленні Міноборони.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
10 січня російські терористи на Донбасі обстріляли позиції Об'єднаних сил і будинки мирних громадян, спробувавши звинуватити в цьому українських захисників.
В результаті поранень, зокрема тяжких, зазнали цивільні особи.
Нагадаємо, 18 грудня російський снайпер убив мирного жителя Мар'їнки.
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