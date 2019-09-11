На Донбасі ліквідували ватажка терористів "ДНР": фото окупанта

На Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил ліквідували ватажка одного з незаконних збройного формування Олексія Троцая на прізвисько "Лев".
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Він опублікував дані і фото вбитого (щоб подивитися, доскролльте до кінця новини).
"Помер 10 вересня після отриманого 6 вересня поранення. Троцай "Лев" Олексій. Один з командирів підрозділів 11 омсп 1 АК", – йдеться в повідомленні.
Троцай народився 12 листопада 1976 року. У 1997 році працював в міліції, після займався бізнесом. В "республіці" був нагороджений медалями по типу "Георгіївський хрест "ДНР" або "Захиснику Саур-Могили ".
Відомо, що у загиблого залишилася дружина і двоє дітей.
Олексій Троцай з сім'єю
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Також Штефан повідомив про загибель бойовика Руслана Мосіна на прізвисько "Штакет", якого застрелили в 2015 році. Вбивцею виявився Борис Кокошин, який заявив, що в січні 2015 року в підвалі готелю "Прага" з пістолета застрелив Мосіна.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
На Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил ліквідували терориста Едуарда Іванова на прізвисько "Дюха".
У зоні проведення ООС загинув терорист "ДНР" Богдан Сотник на прізвисько "Кайот".
Анатолій Штефан повідомив, що в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі були ліквідовані два терориста "ДНР".
Також в зоні проведення ООС на Донбасі був ліквідований терорист "ДНР" Олег Рєзніков.
Крім того, терорист "ЛНР" Олександр Курінний помер за нез'ясованих обставин на Донбасі.
Ще в зоні проведення Операції об'єднаних сил ліквідували терориста Віталія Завалішина.
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