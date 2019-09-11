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11 вересня • оновлено в 22:31
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На Донбасі ліквідували ватажка терористів "ДНР": фото окупанта

21.3т Читати матеріал російською

На Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил ліквідували ватажка одного з незаконних збройного формування Олексія Троцая на прізвисько "Лев".

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Він опублікував дані і фото вбитого (щоб подивитися, доскролльте до кінця новини).

"Помер 10 вересня після отриманого 6 вересня поранення. Троцай "Лев" Олексій. Один з командирів підрозділів 11 омсп 1 АК", – йдеться в повідомленні.

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Троцай народився 12 листопада 1976 року. У 1997 році працював в міліції, після займався бізнесом. В "республіці" був нагороджений медалями по типу "Георгіївський хрест "ДНР" або "Захиснику Саур-Могили ".

Відомо, що у загиблого залишилася дружина і двоє дітей.

Олексій Троцай з сім'єю

Олексій Троцай з сім'єю

Скріншот

На Донбасі ліквідували ватажка терористів "ДНР": фото окупанта

Скріншот

На Донбасі ліквідували ватажка терористів "ДНР": фото окупанта

Скріншот

Також Штефан повідомив про загибель бойовика Руслана Мосіна на прізвисько "Штакет", якого застрелили в 2015 році. Вбивцею виявився Борис Кокошин, який заявив, що в січні 2015 року в підвалі готелю "Прага" з пістолета застрелив Мосіна.

На Донбасі ліквідували ватажка терористів "ДНР": фото окупанта

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Донбас війна терористи "ДНР" ДНР ООС
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
у него еще растут два ушлепка и которые типа мстить будут и прямиком за папашей в ад пойдут гы гы
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Штефан в фейсбуке убивает больше ополченцев ,чем их погибло за всю войну!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сегодня развед группа ВСУ выдвинулась на разведку не сообщив своим пьяным побратимам,те растреляли их из миномётов приняв за ДРГ ДНР, в итоге 2-200. 3-300 у ВСУ .Штефанида почему молчит.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Драго Кувалда, Він мовчить бо ти тупиш.
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Клешнев Егор
Клешнев Егор
Драго Кувалда, бывает, а потом все свалят на ДНР
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