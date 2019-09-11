На Донбасі ліквідували ватажка терористів "ДНР": фото окупанта

На Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил ліквідували ватажка одного з незаконних збройного формування Олексія Троцая на прізвисько "Лев".

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Він опублікував дані і фото вбитого (щоб подивитися, доскролльте до кінця новини).

"Помер 10 вересня після отриманого 6 вересня поранення. Троцай "Лев" Олексій. Один з командирів підрозділів 11 омсп 1 АК", – йдеться в повідомленні.

Троцай народився 12 листопада 1976 року. У 1997 році працював в міліції, після займався бізнесом. В "республіці" був нагороджений медалями по типу "Георгіївський хрест "ДНР" або "Захиснику Саур-Могили ".

Відомо, що у загиблого залишилася дружина і двоє дітей.

Олексій Троцай з сім'єю Скріншот

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Також Штефан повідомив про загибель бойовика Руслана Мосіна на прізвисько "Штакет", якого застрелили в 2015 році. Вбивцею виявився Борис Кокошин, який заявив, що в січні 2015 року в підвалі готелю "Прага" з пістолета застрелив Мосіна.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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