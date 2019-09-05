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5 вересня • оновлено в 11:20
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На Донбасі ліквідували терориста "Дюху". Фото

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На Донбасі у зоні проведення Операції об'єднаних сил ліквідували терориста Едуарда Іванова на прізвисько "Дюха".

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Він опублікував дані і фото убитих (щоб подивитися, доскрольте до кінця новини).

"200-а бригада. 4 вересня, район Горлівки. Іванов "Дюха" Едуард. Обставини вимагають уточнення", – повідомив військовий.

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Відомо, що загиблий терорист народився 27 травня 1989 року і проживав у окупованій Горлівці.

Едуард Іванов

Едуард Іванов

Убитий терорист на Донбасі

Убитий терорист на Донбасі

Убитий терорист на Донбасі

Убитий терорист на Донбасі

Убитий терорист на Донбасі

Убитий терорист на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Донбас тероризм
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Террорист из Горловки оккупировал Горловку...
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Zingan Nikolay
Zingan Nikolay
Вечны тебе АД, чертило!!!!!!!!!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Украинцы убили украинца....неее не гражданская война!
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