На Донбасі ліквідували терориста "Дюху". Фото

На Донбасі у зоні проведення Операції об'єднаних сил ліквідували терориста Едуарда Іванова на прізвисько "Дюха".
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Він опублікував дані і фото убитих (щоб подивитися, доскрольте до кінця новини).
"200-а бригада. 4 вересня, район Горлівки. Іванов "Дюха" Едуард. Обставини вимагають уточнення", – повідомив військовий.
Відомо, що загиблий терорист народився 27 травня 1989 року і проживав у окупованій Горлівці.
Едуард Іванов
Убитий терорист на Донбасі
Убитий терорист на Донбасі
Убитий терорист на Донбасі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Анатолій Штефан повідомив, що у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі були ліквідовані двоє терористів "ДНР".
Також у зоні проведення ООС на Донбасі був ліквідований терорист "ДНР" Олег Рєзніков.
Крім того, терорист "ЛНР" Олександр Курінний помер за нез'ясованих обставин на Донбасі.
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