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29 жовтня • оновлено в 18:42
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На Донбасі ліквідували двох молодих терористів "ДНР": фотофакт

1.7т Читати матеріал російською

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі були ліквідовані два терористи "Л/ДНР".

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив блогер Necro Mancer, опублікувавши фото зрадників України (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, 27 жовтня було знищено Дениса (Няню) Нянченка і Богдана (Бодю) Кучерука. Обидва терористи народилися в Макіївці Донецької області. Подробиць про обставини загибелі блогер не повідомив.

Новини
"Малюк" все: на Донбасі ліквідували ватажка "ДНР". Фото
На Донбасі ліквідували 2 терористів "ДНР"

На Донбасі ліквідували 2 терористів "ДНР"

Twitter Necro Mancer

На Донбасі ліквідували 2 терористів "ДНР"

На Донбасі ліквідували 2 терористів "ДНР"

Twitter Necro Mancer

На Донбасі ліквідували 2 терористів "ДНР"

На Донбасі ліквідували 2 терористів "ДНР"

Twitter Necro Mancer

На Донбасі ліквідували 2 терористів "ДНР"

На Донбасі ліквідували 2 терористів "ДНР"

Twitter Necro Mancer

На Донбасі ліквідували 2 терористів "ДНР"

На Донбасі ліквідували 2 терористів "ДНР"

Twitter Necro Mancer

На Донбасі ліквідували 2 терористів "ДНР"

На Донбасі ліквідували 2 терористів "ДНР"

Twitter Necro Mancer

На Донбасі ліквідували 2 терористів "ДНР"

На Донбасі ліквідували 2 терористів "ДНР"

Twitter Necro Mancer

На Донбасі ліквідували 2 терористів "ДНР"

На Донбасі ліквідували 2 терористів "ДНР"

Twitter Necro Mancer

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про ліквідацію на Донбасі терориста Максима "Мрака" Шишова.

ЗСУ знищили трьох найманців Путіна. Також стало відомо, що в Москві помер терорист "ЛНР" Вадим Смоляніченко з позивним "КамАЗ".

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Донбас
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Slivka Pishti
Slivka Pishti
Молоді, симпатичні хлопці з українськими фаміліями,і померти за якийсь "русский мир".Невкладається в голові.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Slivka Pishti, ПОВЕРИЛ?
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