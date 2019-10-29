На Донбасі ліквідували двох молодих терористів "ДНР": фотофакт

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі були ліквідовані два терористи "Л/ДНР".
Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив блогер Necro Mancer, опублікувавши фото зрадників України (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Так, 27 жовтня було знищено Дениса (Няню) Нянченка і Богдана (Бодю) Кучерука. Обидва терористи народилися в Макіївці Донецької області. Подробиць про обставини загибелі блогер не повідомив.
На Донбасі ліквідували 2 терористів "ДНР"
Twitter Necro Mancer
На Донбасі ліквідували 2 терористів "ДНР"
Twitter Necro Mancer
На Донбасі ліквідували 2 терористів "ДНР"
Twitter Necro Mancer
На Донбасі ліквідували 2 терористів "ДНР"
Twitter Necro Mancer
На Донбасі ліквідували 2 терористів "ДНР"
Twitter Necro Mancer
На Донбасі ліквідували 2 терористів "ДНР"
Twitter Necro Mancer
На Донбасі ліквідували 2 терористів "ДНР"
Twitter Necro Mancer
На Донбасі ліквідували 2 терористів "ДНР"
Twitter Necro Mancer
Нянченко Денис Леонідович "Няня" (Макіївка, 04/09/90) став # груз200 27/10/19 (обставини вимагають уточнення) https://t.co/Ql1EQMvC4K # 1ак # роа pic.twitter.com/P3xuPagBoU- Necro Mancer (@ 666_mancer) October 29, 2019
Кучерук Богдан Михайлович "Бодя" (Макіївка, 15/06/96) став # груз200 27/10/19 (обставини вимагають уточнення) # роа pic.twitter.com/O8BxIcfscJ- Necro Mancer (@ 666_mancer) October 29, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про ліквідацію на Донбасі терориста Максима "Мрака" Шишова.
ЗСУ знищили трьох найманців Путіна. Також стало відомо, що в Москві помер терорист "ЛНР" Вадим Смоляніченко з позивним "КамАЗ".
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