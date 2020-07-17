На Донбас прибули військові з РФ із коронавірусом, – розвідка

Хворі на коронавірус військові з РФ прибули на Донбас, – розвідка.

В зону бойових дій на окуповану територію Донбасу прибули військовослужбовці Збройних сил Росії, у яких було діагностовано COVID-19.

Росіян одразу відправили на карантин. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Зазначається, що цього тижня під контролем комплексної комісії ЗС РФ на Донбасі проходила ротація кадрових російських офіцерів командного складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російсько-окупаційних військ.

Крім того, за даними розвідки, зросла кількість осіб, які прибувають із території Росії для влаштування на посади рядового складу у підрозділах окупантів.

"Разом із тим, до 10 відсотків серед прибулих були ізольовані на карантин у зв’язку з виявленням у них захворювання на коронавірус", – інформують українські розвідники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у звіті СММ ОБСЄ зафіксували наявність на Донбасі 11 танків Т-64 та 152- міліметрову самохідну гаубицю 2С5 "Гіацинт С" російських терористів.