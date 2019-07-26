На Дніпропетровщині Корд ''пов'язав'' патрульних, які зупинили водія начальника ГУНП: відео

Поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху авто начальника ГУНП Дніпропетровської області Віталія Глуховеря, проте в результаті вони були затримані озброєним підрозділом МВС "Корд".

Інцидент стався у вересні минулого року, проте інформація про нього ретельно приховувалася. Відповідне відео напередодні опинилося в розпорядженні OBOZREVATEL.

Водій відмовився пред'явити документи і почав бурхливо сперечатися з поліцейськими, заявивши, що авто належить генералу Глуховерю.

У процесі розмови на місце подій під'їхали озброєні силовики "Корда" і заарештували патрульних, після чого відвезли їх в кабінет Глуховеря.

Копи пояснили, що зупинили порушника, оскільки їм не важливо, чия це машина. Однак Глуховерь пригрозив, що зараз прийде командир і буде з ними розбиратися.

Віталій Глуховеря 49000.com.ua

Віталій Глуховеря широко відомий в Дніпрі тим, що часто потрапляв в різного роду скандали. При цьому його син Александ очолює слідче управління Державного бюро розслідувань, юрисдикція якого поширюється на Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Харківську області. До цього він працював в прокуратурі Дніпропетровської області, куди прийшов стажистом в 2013-му, але вже через два роки піднявся до заступника начальника, займаючи цю посаду до 2018-го.

В ході конкурсу в ДБР він приховав інформацію про те, ким є його батько.

При цьому з трансляції його співбесіди з невідомих причин вирізали окремі фрагменти (на відео - з 2:42:00 до 2:46:13), що також залишає багато питань.

Не збентежили комісію ГБР і дані з його декларації. Наприклад, він купив автомобіль Toyata Camry у своєї екс-дружини Маріам за 497 тисяч гривень - при доході в 373 тисячі гривень за 2017 рік. Кредити та інші боргові зобов'язання при цьому вказані не були.

Є питання і до квартири Глуховеря-молодшого в центрі Дніпра на вулиці В.Мономаха - її він придбав у 2009 році нібито за 49 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні НАБУ затримало екс-главу поліції Одещини та його заступника. Їх підозрюють в розкраданні речових доказів на суму близько 50 млн.

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