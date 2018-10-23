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/Розслідування

На Дніпропетровщині підлітки з нудьги забили до смерті бездомного

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У Павлограді Дніпропетровської області двоє студентів забили до смерті бездомного заради розваги.

Про це розповів спікер Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook. Він уточнив, що хлопці опинилися під вартою.

"Павлоградською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно двох громадян за скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст.15 ч.2 ст.115, ч.2 ст.115 та ч.2 ст.121 КК України (закінчений замах на вбивство; умисне вбивство з хуліганських мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб; умисне тяжке тілесне ушкодження)", — уточнив він.

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За словами Лисенка, 14 жовтня 20-річний студент разом із 18-річним приятелем розпивали спиртне. Після того, як їм це набридло, хлопці вирішили розважитися, побивши бездомних.

"Під виглядом працівників поліції зловмисники прийшли на територію раніше діючої медико-санітарної частини та вимагали від безхатченків повернути начебто незаконно отриманий ними мобільний телефон. Вигадана історія про крадіжку стала приводом для подальшого побиття заляканих громадян "правоохоронцями", — зазначив речник ГПУ.

Лисенко уточнив, що студенти били ногами трьох чоловіків, завдавши тяжких тілесних ушкоджень.

"Від одержаних травм один з потерпілих помер у лікарні. Наразі студентам повідомлено про підозру у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває", — розповів Лисенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні в Одесі чоловік забив до смерті безпритульного на очах у дітей і дружини, незважаючи на те, що той просив пощади.

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Тема
Кримінал
Особа
Андрій Лисенко
Місце
Україна
Об'єкти
ГПУвбивство
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Свинарылых Мышебрат
Свинарылых Мышебрат
украинзге мир во всей красе
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