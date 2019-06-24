На Дніпропетровщині курсанти підстрелили підлітка

У селі Партизанське Дніпропетровської області біля навчально-тренувального полігону 15-річного підлітка поранили в стегно з вогнепальної зброї.

Обставини інциденту розслідує Полтавське територіальне управління Державного бюро розслідувань, передає Уніан.

За попередньою інформацією, 24 червня близько 11.00 під час навчально-тренувальних стрільб із автоматичної зброї курсантів 1-го курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, вогнепальне поранення в праве стегно отримав підліток 2004 року народження.

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Отримавши інформацію, слідчі ДБР оперативно виїхали на місце події для здійснення невідкладних слідчих дій і з'ясування всіх обставин події.

Відзначається, що підлітка прооперували в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні. Йому видалили кулю з правого стегна. Загрози для життя немає.

За фактом недбалості посадових осіб Дніпропетровського держуніверситету внутрішніх справ при організації проведення навчально-тренувальних стрільб розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Ілюстрація xpresent.ru

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