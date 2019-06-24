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/Розслідування

На Дніпропетровщині курсанти підстрелили підлітка

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У селі Партизанське Дніпропетровської області біля навчально-тренувального полігону 15-річного підлітка поранили в стегно з вогнепальної зброї.

Обставини інциденту розслідує Полтавське територіальне управління Державного бюро розслідувань, передає Уніан.

За попередньою інформацією, 24 червня близько 11.00 під час навчально-тренувальних стрільб із автоматичної зброї курсантів 1-го курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, вогнепальне поранення в праве стегно отримав підліток 2004 року народження.

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На Дніпропетровщині курсанти підстрелили підлітка

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Отримавши інформацію, слідчі ДБР оперативно виїхали на місце події для здійснення невідкладних слідчих дій і з'ясування всіх обставин події.

Відзначається, що підлітка прооперували в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні. Йому видалили кулю з правого стегна. Загрози для життя немає.

За фактом недбалості посадових осіб Дніпропетровського держуніверситету внутрішніх справ при організації проведення навчально-тренувальних стрільб розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Ілюстрація

Ілюстрація

xpresent.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Переяслав-Хмельницькому Київської області поліцейські вбили 5-річного Кирила Тлявова.

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Місце
Україна
Тег
постраждала дитина
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Dontsov Sergey
Dontsov Sergey
О?! Полицию, что называется, с пелёнок учат стрелять в народ. Ну нормально, че там. Реформа!
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