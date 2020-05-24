Головна Новини
24 травня • оновлено в 18:08
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Чорновол завели ще одну справу: екснардепка розповіла, у чому її підозрюють

8.4т
Читати матеріал російською

Нардепка 8-го скликання Тетяна Чорновол заявила, що Державне бюро розслідувань займається ще однією справою проти неї – щодо її нагрудного автомата.

Про це колишня депутатка сказала в неділю, 24 травня, на акції протесту "Рух опору капітуляції" в ефірі "Громадського".

"Нещодавно я дізналася, що проти мене ще порушили справу, в якій зараз проводиться експертиза щодо мого нагрудного автомата. Я намагалася з'ясувати, в чому суть, тому що автомат легальний", – стверджує Чорновол.

За її словами, зброя нагородна, у неї є посвідчення, датоване 16 жовтня 2014 року.

"Зараз я з'ясувала, що мені інкримінують те, що цей автомат був захоплений у бою, отже, нелегальний", – розповіла жінка.

Чорновол додала, що на акції протесту знаходиться легально, суд дозволив їй перебувати в Києві.

Тетяна Чорновол

Тетяна Чорновол

ZIK

Як писав OBOZREVATEL:

  • 10 квітня працівники ДБР прийшли з обшуком до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справі про умисне вбивство чоловіка в результаті підпалу у 2014 році офісу Партії регіонів.

  • Після цього їй повідомили про підозру. Зокрема, Чорновол підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

  • Пізніше Тетяна розповіла деталі про обшуки Державного бюро розслідувань в її домі 10 квітня.

  • У кінці квітня суд змінив їй запобіжний захід із цілодобового на нічний домашній арешт.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Дарина Дурова
Особа
Тетяна Чорновол
Місце
Україна
Теги
депутат Державне Бюро Розслідувань зброя
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
20
3
Смішно
0
Цікаво
12
Сумно
5
Треш
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 20 986.

    Вилікувалися: 7108. Померли: 617.

  • У світі захворіли понад 5,3 млн осіб, загинули – більше 340 тисяч.

  • В Італії виявили новий побічний ефект коронавірусу – починаються проблеми зі щитовидкою.

  • Вчені назвали дати закінчення пандемії в країнах-епіцентрах.

  • Зеленський заявив про другу хвилю коронавірусу і закликав Україну готуватися.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги