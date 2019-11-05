Знайшли мертвим на коліях: на Чернігівщині сотні людей попрощалися зі школярем

На Чернігівщині у місті Прилуки 5 листопада попрощалися із 14-річним Денисом Чаленком, який загинув за таємничих обставин.

Батьки вирішили поховати сина, якого мертвим виявили на залізничних коліях, не чекаючи на результати експертизи. Про це повідомляє ТСН.

Так, до місцевого храму, де відбулася прощальна церемонія, прийшли сотні людей. Серед них близькі, знайомі Дениса й просто небайдужі до його смерті люди. Окрім них, також глави міста й області, новий керівник місцевої поліції.

На Чернігівщині попрощалися із загадково загиблим школярем Денисом Чаленком

Зазначається, що присутні на похованні представники влади запевнили батька хлопця, нібито справа перебуває на особистому контролі президента України.

На Чернігівщині попрощалися із Денисом Чаленком ТСН

Зі свого боку головний поліцейський Чернігівщини додав, що слідчі дії у справі тривають. Зокрема нині правоохоронці здійснюють поквартирний обхід і визначають необхідні експертизи.

На Чернігівщині попрощалися із Денисом Чаленком ТСН

Водночас рідні загиблого Дениса Чаленка і небайдужі місцеві жителі збираються влаштовувати протести, якщо поліція неналежно розслідуватиме справу про вбивство юнака.

На Чернігівщині попрощалися із Денисом Чаленком ТСН

На Чернігівщині попрощалися із Денисом Чаленком ТСН

На Чернігівщині попрощалися із Денисом Чаленком ТСН

На Чернігівщині попрощалися із Денисом Чаленком ТСН

На Чернігівщині попрощалися із Денисом Чаленком ТСН

На Чернігівщині попрощалися із Денисом Чаленком ТСН

Як раніше писав OBOZREVATEL:

На Чернігівщині за дивних обставин загинув 14-річний Денис Чаленко. Його знайшли мертвим на залізничній колії. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Однак батьки юнака впевнені, що їхнього сина жорстоко вбили, поклавши тіло на рейки, аби приховати сліди злочину.

У місті Прилуки на Чернігівщині ввечері 31 жовтня біля відділу поліції провели акцію протесту з вимогою розслідувати загибель Дениса Чаленка, з якою пов'язують дітей київських суддів. Активісти кричали "Ганьба!" і палили шини.

Після загибелі підлітка на Чернігівщині керівника місцевої поліції усунули з посади. Смерть Дениса Чаленка пов'язують із дітьми київських суддів, через що справа викликала громадський резонанс.

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