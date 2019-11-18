На Черкащині заживо згоріли дві дитини, третя – в реанімації

На Черкащині сталась смертельна пожежа. У вогні загинули двоє малолітніх хлопчиків, ще один перебуває в реанімації.
Як повідомила у Facebook пресслужба обласного центру екстреної медичної допомоги, дівчинка, що вижила, отримала 60% опіків тіла.
Приватний будинок спалахнув у селі Медведівка Чигиринського району близько опівдня, в понеділок, 18 листопада.
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Діти заживо згоріли у вогні
За попередніми даними, пожежа сталася внаслідок загорання обігрівача. Мати у цей час перебувала у сусідки.
Facebook / Константин Проценко
Місцеві жителі побачили дим із вікон та швидко винесли із палаючого будинку дітей. Хлопчиків 2 та 6 років врятувати не вдалось.
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Пожежу спричинив обігрівач
Восьмимісячного хлопчика медики одразу транспортували до Опікового відділення Першої Черкаської міської лікарні. Там стан дитини вдалось стабілізувати. Хлопчика доправили в реанімаційне відділення Обласної дитячої лікарні в супроводі поліції.
Скріншот із Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Шостка Сумської області, за загадкових обставин загинув 12-річний хлопчик.
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