На Черкащині заживо згоріли дві дитини, третя – в реанімації

На Черкащині сталась смертельна пожежа. У вогні загинули двоє малолітніх хлопчиків, ще один перебуває в реанімації.

Як повідомила у Facebook пресслужба обласного центру екстреної медичної допомоги, дівчинка, що вижила, отримала 60% опіків тіла.

Приватний будинок спалахнув у селі Медведівка Чигиринського району близько опівдня, в понеділок, 18 листопада.

ck.dsns.gov.ua Діти заживо згоріли у вогні

За попередніми даними, пожежа сталася внаслідок загорання обігрівача. Мати у цей час перебувала у сусідки.

Facebook / Константин Проценко

Місцеві жителі побачили дим із вікон та швидко винесли із палаючого будинку дітей. Хлопчиків 2 та 6 років врятувати не вдалось.

ck.dsns.gov.ua Пожежу спричинив обігрівач

Восьмимісячного хлопчика медики одразу транспортували до Опікового відділення Першої Черкаської міської лікарні. Там стан дитини вдалось стабілізувати. Хлопчика доправили в реанімаційне відділення Обласної дитячої лікарні в супроводі поліції.

Скріншот із Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Шостка Сумської області, за загадкових обставин загинув 12-річний хлопчик.

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