Батьки в реанімації: на Черкащині трапилася трагедія з 6-річною дитиною

На Черкащині від отруєння чадним газом загинув 6-річний хлопчик. Трагедія трапилась 29 жовтня у місті Христинівка.

Батьків малого – 30-річну маму та 35-річного батька – лікарі доправили до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Про це у Facebook повідомила пресслужба обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Бригада екстреної медичної допомоги виїхала на виклик "люди без свідомості".

Отруєння чадним газом galinfo.com.ua

"Швидку" викликала бабуся, яка протягом дня не могла додзвонитися до родичів. Тож увечері вирішила навідатися до них.

Оглянувши постраждалих, медики констатували біологічну смерть 6-річного хлопчика. За попередньою інформацією, причиною смерті дитини та втрати свідомості батьків може бути отруєння чадним газом.

Скрін зі сторінки в Facebook Пресслужба обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР

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