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30 жовтня • оновлено в 13:01
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Батьки в реанімації: на Черкащині трапилася трагедія з 6-річною дитиною

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На Черкащині від отруєння чадним газом загинув 6-річний хлопчик. Трагедія трапилась 29 жовтня у місті Христинівка.

Батьків малого – 30-річну маму та 35-річного батька – лікарі доправили до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Про це у Facebook повідомила пресслужба обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Бригада екстреної медичної допомоги виїхала на виклик "люди без свідомості".

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Отруєння чадним газом

Отруєння чадним газом

galinfo.com.ua

"Швидку" викликала бабуся, яка протягом дня не могла додзвонитися до родичів. Тож увечері вирішила навідатися до них.

Оглянувши постраждалих, медики констатували біологічну смерть 6-річного хлопчика. За попередньою інформацією, причиною смерті дитини та втрати свідомості батьків може бути отруєння чадним газом.

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Пресслужба обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР

Як писав OBOZREVATEL, у Черкасах люди масово отруїлися в багатоповерхівці

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Україна Черкаси
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