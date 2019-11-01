На Черкащині онук підпалив будинок своєї бабусі

В Умані Черкаської області пенсіонерка ледве живцем не згоріла у власному будинку через кинутий "коктейль Молотова". Зловмисником виявився її рідний онук.

Як йдеться на офіційному сайті ГУ Нацполіціі в Черкаській області, інцидент трапився в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Трагедії вдалося уникнути завдяки небайдужості місцевих жителів, які й повідомили про пожежу.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік кинув горючу суміш у вікно будинку, де спала бабуся. Через кілька годин підозрюваного – онука потерпілої – знайшли в підвалі.

Внук кинув у будинок бабусі "коктейль Молотова" Shutterstock.com

Як з'ясували слідчі, затриманий причетний ще до одного підпалу – будинку своїх батьків.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

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