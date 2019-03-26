На адмінкордоні з Кримом українські прикордонники затримали "Домового"

У контрольному пункті "Чонгар" (Херсонська область) прикордонники затримали на адміністративному кордоні з окупованим Кримом члена незаконного збройного формування - батальйону Російської православної армії з позивним "Домовий".

Як повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян на сторінці в Facebook, цей громадянин - уродженець Кіровоградської області.

"Чоловік в 2014 році брав участь в незаконних збройних формуваннях на території так званої" ДНР ", - зазначив він.

До 2014 року терорист з сім'єю проживав на території РФ, звідки повертався в Україну через уже закритий тоді пункт пропуску "Успенка".

За словами затриманого, під час одного з таких перетинів державного кордону його завербували представники спецслужб Російської Федерації для участі у військових діях на території України в "армії" "ДНР".

Під час одного з звільнень терорист поїхав до сім'ї в Росію і вирішив вже не повертатися в "ДНР". Перебуваючи на непідконтрольній території України, він неодноразово зустрічався з військовослужбовцями спеціальних підрозділів РФ, які виконували різного роду диверсії проти підрозділів ЗСУ.

За словами Слободяна, затриманого передали представникам Національної поліції АР Крим та Севастополя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники Державної прикордонної служби України спільно зі Службою безпеки затримали в аеропорту "Бориспіль" терориста "ДНР".

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