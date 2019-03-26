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На адмінкордоні з Кримом українські прикордонники затримали "Домового"

2.2тЧитати матеріал російською

У контрольному пункті "Чонгар" (Херсонська область) прикордонники затримали на адміністративному кордоні з окупованим Кримом члена незаконного збройного формування - батальйону Російської православної армії з позивним "Домовий".

Як повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян на сторінці в Facebook, цей громадянин - уродженець Кіровоградської області.

"Чоловік в 2014 році брав участь в незаконних збройних формуваннях на території так званої" ДНР ", - зазначив він.

До 2014 року терорист з сім'єю проживав на території РФ, звідки повертався в Україну через уже закритий тоді пункт пропуску "Успенка".

За словами затриманого, під час одного з таких перетинів державного кордону його завербували представники спецслужб Російської Федерації для участі у військових діях на території України в "армії" "ДНР".

Під час одного з звільнень терорист поїхав до сім'ї в Росію і вирішив вже не повертатися в "ДНР". Перебуваючи на непідконтрольній території України, він неодноразово зустрічався з військовослужбовцями спеціальних підрозділів РФ, які виконували різного роду диверсії проти підрозділів ЗСУ.

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За словами Слободяна, затриманого передали представникам Національної поліції АР Крим та Севастополя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники Державної прикордонної служби України спільно зі Службою безпеки затримали в аеропорту "Бориспіль" терориста "ДНР".

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Місце
Україна
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Юг Руси
Юг Руси
"..... Национальной полиции АР Крым и Севастополя." - Что за бред??? Фейковая организация! 😁 Крыма нету, а полиция Крымская есть! 😆
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CARGO 100
CARGO 100
Юг Руси, им американцы сказали, что в Беларуси есть море, так селюки ломанулись билеты на побережье скупать ...
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CARGO 100
CARGO 100
Это же надо так бухать? Завтра Бабу-ягу споймают прямо на ходу в избушке на курьих ножках ...
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А чо лицо замазали?
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