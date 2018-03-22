На адмінграніце з Кримом затримали дезертира з ВСУ

Служба безпеки України затримала колишню військовослужбовця Військово-Морських Сил ЗС України на пункті пропуску "Каланчак" на адміністративному кордоні з Кримом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Правоохоронці встановили, що колишня мічман ВМС в 2014 році не повернулася на материкову частину держави, відповідно до вказівки Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, раніше підполковник-дезертир отримав в Україні 8 років за держзраду під час окупації Криму .