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На адмінграніце з Кримом затримали дезертира з ВСУ

1.3тЧитати новину російською

Служба безпеки України затримала колишню військовослужбовця Військово-Морських Сил ЗС України на пункті пропуску "Каланчак" на адміністративному кордоні з Кримом.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Правоохоронці встановили, що колишня мічман ВМС в 2014 році не повернулася на материкову частину держави, відповідно до вказівки Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ.

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Нагадаємо, раніше підполковник-дезертир отримав в Україні 8 років за держзраду під час окупації Криму .

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Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Місце
Україна
Об'єкт
Служба безпеки України
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