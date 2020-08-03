МЗС РФ заплутався у свідченнях, виправдовуючи "вагнерівців", затриманих у Білорусі

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що затримання 33 найманців ПВК Вагнер в Білорусі нібито безпідставне. Тим часом консул РФ, який відвідав підозрюваних, заявив, що вони збиралися вилетіти з Мінська у Стамбул, а звідти – до Венесуели.

Офіційну позицію головного російського зовнішньополітичного відомства виклали на його сайті за підсумками зустрічі заступника глави МЗС РФ Андрія Руденка з надзвичайним і повноважним послом Республіки Білорусь в Росії Володимиром Семашком.

"Особливу увагу було приділено ситуації з недавнім затриманням в Білорусі 33 громадян Росії. З російського боку було заявлено, що арешт російських громадян, здійснений під безпідставним і надуманим приводом, не відповідає духу братніх союзницьких відносин між двома країнами і народами. Росія ніколи не втручалася і не збирається втручатися у внутрішні процеси інших держав, тим паче в Білорусі, яка є нашим найближчим другом і союзником", – сказано в заяві російського МЗС.

Також у ній наголошується, що Москва наполягає на об'єктивному розслідуванні всіх обставин події та якнайшвидшому звільненні затриманих російських громадян.

Зі свого боку російський консул Кирило Плетньов в ефірі російського телебачення заявив, що найманці ПВК Вагнера, затримані в Білорусі, нібито збиралися транзитом через Мінськ і Стамбул дістатися до однієї з країн Латинської Америки. Раніше на допиті кожен третій підозрюваний називав точкою призначення Венесуелу.

"Ми, звичайно, постаралися підбадьорити росіян, але повинен відверто сказати, що наші співвітчизники перебувають у не найкращій морально-психологічній формі. Вони не розуміють, чому їм інкримінують зв'язок з опозиційними лідерами Білорусі, прізвища яких більшість з них ніколи не чули", – цитує слова російського дипломата "Нова газета".

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