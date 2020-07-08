Муженко озвучив план та умови можливого вторгнення РФ в Україну

У разі можливого вторгнення Росії в Україну атака почнеться з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а не анексованого Криму.

Про це в ефірі програми "Вечірній тепловізор" розповів колишній начальник Генштабу Віктор Муженко. На його думку, саме з Донбасу Москва може почати вторгнення, залучаючи найманих бойовиків.

"Такі сценарії розглядалися, і є відповідні плани, яким чином повинні діяти Збройні Сили в цій ситуації. Хоча я вважаю, що почнеться все не на Півдні, почнеться все на Сході нашої держави ... Це все може мати місце і бути реалізовано не тільки на території Луганської та Донецької областей, а й на території Запорізької, Херсонської областей в першу чергу", – зазначив Муженко.

На його думку, Росія може піти на відкрите вторгнення тільки при ряді умов в Україні.

"В першу чергу, це хаос в Україні, параліч всіх органів державного управління, військового управління. Цьому буде передувати потужна інформаційна операція. Вона вже, я так вважаю, проводиться. Другим етапом може бути розвідувальна, диверсійна або спеціальна операції, і тільки після цього, коли будуть створені відповідні умови, вже можна говорити про безпосереднє вторгнення регулярних військ Російської Федерації", – сказав Муженко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа сказав, що Україна готується до можливого настання Росії з території Криму на Херсонську область.

Також у Верховній Раді розглянуть питання про можливий напад Росії з боку окупованого Криму в Херсонську область.