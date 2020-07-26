У Криму тисячі людей шукають 3-річного сина політв'язня: що відомо про результати. Фото і відео

У селі Строганівка під окупованим Сімферополем тривають пошуки зниклого 3-річного Муси, сина політв'язня Руслана Сулейманова.

До операції долучилися понад тисячу людей, пише "Крим.Реалії" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Вночі було близько від 4000-5000 осіб. Вдень близько 2000. Це дані, які повідомляли координатори: "Ліза Алерт" нумерує учасників", – сказано в повідомленні.

Для пошукових команд обладнали польову кухню, люди підвозять велику кількість продуктів.

Допомогти знайти дитину вирішили тисячі людей. Facebook / Кримська солідарність

Допомогти знайти дитину вирішили тисячі людей. Facebook / Кримська солідарність

Нагадаємо, батько дитини Руслан Сулейманов був затриманий співробітниками ФСБ в березні 2019 року за звинуваченням в приналежності до ісламської партії Хізб ут-Тахрір, визнаної в Росії терористичною, але вільно діючу в Україні і більшості європейських країн. 18 липня 2019 року Європейський парламент прийняв резолюцію з закликом до Росії звільнити всіх незаконно утримуваних українських в'язнів, включаючи Сулейманова.

Штаб пошукової групи. Facebook / Кримська солідарність

Муса Сулейманов. Крим 24

Скріншот

Скріншот

Волонтери. Facebook / Кримська солідарність

Пошуки хлопчика. Facebook / Кримська солідарність

Пошуки хлопчика. Facebook / Кримська солідарність

До пошуків приєдналися багато людей. Facebook / Кримська солідарність

До пошуків приєдналися багато людей. Facebook / Кримська солідарність

Штаб. Facebook / Кримська солідарність

На місці НП працюють "правоохоронні органи" окупантів. Facebook / Кримська солідарність

Пошуки хлопчика. Facebook / Кримська солідарність

Пошуки хлопчика. Facebook / Кримська солідарність

Волонтери доставляють воду. Facebook / Кримська солідарність

Пошуки хлопчика. Facebook / Кримська солідарність

Двір, де проживає зникла дитина. Facebook / Кримська солідарність

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