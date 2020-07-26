У Криму тисячі людей шукають 3-річного сина політв'язня: що відомо про результати. Фото і відео
Муса Сулейманов.
У селі Строганівка під окупованим Сімферополем тривають пошуки зниклого 3-річного Муси, сина політв'язня Руслана Сулейманова.
До операції долучилися понад тисячу людей, пише "Крим.Реалії" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
"Вночі було близько від 4000-5000 осіб. Вдень близько 2000. Це дані, які повідомляли координатори: "Ліза Алерт" нумерує учасників", – сказано в повідомленні.
Для пошукових команд обладнали польову кухню, люди підвозять велику кількість продуктів.
Допомогти знайти дитину вирішили тисячі людей. Facebook / Кримська солідарність
Допомогти знайти дитину вирішили тисячі людей. Facebook / Кримська солідарність
Нагадаємо, батько дитини Руслан Сулейманов був затриманий співробітниками ФСБ в березні 2019 року за звинуваченням в приналежності до ісламської партії Хізб ут-Тахрір, визнаної в Росії терористичною, але вільно діючу в Україні і більшості європейських країн. 18 липня 2019 року Європейський парламент прийняв резолюцію з закликом до Росії звільнити всіх незаконно утримуваних українських в'язнів, включаючи Сулейманова.
Штаб пошукової групи. Facebook / Кримська солідарність
Муса Сулейманов. Крим 24
Скріншот
Скріншот
Волонтери. Facebook / Кримська солідарність
Пошуки хлопчика. Facebook / Кримська солідарність
Пошуки хлопчика. Facebook / Кримська солідарність
До пошуків приєдналися багато людей. Facebook / Кримська солідарність
До пошуків приєдналися багато людей. Facebook / Кримська солідарність
Штаб. Facebook / Кримська солідарність
На місці НП працюють "правоохоронні органи" окупантів. Facebook / Кримська солідарність
Пошуки хлопчика. Facebook / Кримська солідарність
Пошуки хлопчика. Facebook / Кримська солідарність
Волонтери доставляють воду. Facebook / Кримська солідарність
Пошуки хлопчика. Facebook / Кримська солідарність
Двір, де проживає зникла дитина. Facebook / Кримська солідарність
Як писав OBOZREVATEL:
Трирічний хлопчик зник 24 липня в селищі Строганівка Сімферопольського району в окупованому Криму.
До пошуків підключилися кінологи, співробітники "поліції" і представники "МНС" окупантів, допомагають місцеві жителі.
Останній раз Мусу Сулейманова бачили близько 17:00 в пісочниці біля будинку. Його мама розповіла, що ненадовго зайшла в будинок, а коли повернулася, то дитини вже не було.