"Мріяли, як в Криму": в "ДНР" розповіли, як їх кинув Кремль

Колишній ватажок "ДНР" Павло Губарєв розповів, що після "референдуму" на Донбасі, терористи розраховували приєднатися до Росії, як це було з окупованим Кримом.

Про це він розповів в інтерв'ю НА "Харків". Сепаратист зазначив, що під час "голосування" був в Слов'янську.

"Це був такий підйом, загальне єднання і захоплення. Цей день в Донбасі ніхто ніколи не забуде. У нас є воля народу, зафіксована на папері. Ми знали, що зараз ми голосуємо за відділення, а наступним кроком буде зближення з Росією. Звичайно, ми чекали кримський сценарій, ми мріяли, щоб було, як у Криму, але вийшло інакше", – жалівся екс-ватажок терористів.

Також Губарєв вважає, що вважає, що "ЛНР" і "ДНР" повинні бути об'єднані.

"Армія у нас єдина, економіка теж, тому об'єднати "ЛНР" і "ДНР"- це хороша ідея. Нехай мої слова не сприймаються як зазіхання на суверенітет республік, це потрібно зробити через волевиявлення народу. Чого хоче народ - того хоче Бог. Потрібно запитати у народу і реалізувати", – додав він.

Окупований Донецьк

Як повідомляв OBOZREVATEL , Павло Губарєв вважає, що Україні потрібна федералізація, інакше можлива війна між Донбасом і Галичиною.

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