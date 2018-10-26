''Можуть вийти із СІЗО'': в суді над Зайцевою відбулися зрушення

На останньому судовому засіданні у справі харківської ДТП обвинувачена Олена Зайцева була присутня і на здоров'я не скаржилася, але її адвокат запевняє, що в обвинуваченої — посттравматическая енцефалопатія, яка потребує лікування у невропатолога.

У той же час суд дозволив захисту другого обвинуваченого, Геннадія Дронова, провести ще одну експертизу. Цього разу фахівці встановлюватимуть чіткіші межі перехрестя, щоб з'ясувати, де саме розташовувався автомобіль Дронова перед рухом. Детальніше про хід гучної справи — у матеріалі OBOZREVATEL.

Знову скаржиться на травму

Олена Зайцева, яка фактично зірвала два попередні судові засідання, цього разу була присутня у залі. За словами адвоката рідних загиблих Лариси Матвєєвої, швидку до залу суду їй ніхто не викликав.

Цього разу Зайцева була на засіданні Народна правда

Один із трьох захисників Зайцевої Євген Мельниченко сказав OBOZREVATEL, що отримав відповідь на свій запит із СІЗО. "Там їй поставили діагноз посттравматична енцефалопатія. Адже у 10 років вона потрапила в аварію. Але в умовах СІЗО травма дає про себе знати — скаче тиск. І її повинен лікувати невропатолог, а не терапевт, який є у СІЗО. Адже нам потрібно, щоб до вироку вона дійшла не на каталці, щоб вона розуміла вирок", — наполягає Мельниченко.

Також він запевняє, що обвинувачена визнає свою провину. "Інше питання, що суд повинен встановити ступінь провини і роль кожного в цій аварії", — говорить він.

Для цього адвокат просив у суду провести експертизи і відповісти на три запитання. На його думку, Lexus Зайцевої перед світлофором пригальмовував на декілька секунд. "А цей момент в експертизі не був врахований. Є свідок, який їхав за Дроновим, він під час експерименту вказав, що авто Зайцевої їхало зі швидкістю 73 км на годину. Я хочу з'ясувати — міг її автомобіль у той час зупинитися перед перехрестям чи ні. І третє, чому сталося перевертання авто. Адже вона не виїжджала на тротуар, а її винесло туди від удару. Правда, суд вирішив, що і так зрозуміло, що від удару", — перераховує свої питання Мельниченко.

У страшній аварії загинули шестеро людей

Але суддя вирішив відмовити адвокату в подібних експертизах.

Захист Дронова домігся успіхів

Більше пощастило адвокату Дронова. Експертиза повинна все-таки встановити межі перехрестя і дати відповідь, де розташовувався автомобіль другого обвинуваченого — за перехрестям чи вже на ньому.

Щоправда, проводити експертизу будуть знову в Харкові, хоча адвокат Сергій Перепелиця наполягав на Одесі.

Експертиза повинна встановити межі перехрестя, де стояло авто Дронова NewsRoom

За словами Лариси Матвєєвої, насправді інститути експертизи — що в Одесі, що в Києві — перевантажені роботою, тому процес може просто затягнутися.

Є небезпека домашнього арешту

Захист родичів загиблих у цій страшній аварії каже, що чим довше затягують судовий процес, тим більша ймовірність того, що в один чудовий момент обвинувачені можуть опинитися не за гратами, а під домашнім арештом.

"Ми думали, що процес закінчиться ще влітку, а йому кінця і краю не видно. Кожні два місяці прокуратура порушує клопотання про те, щоб продовжити запобіжний захід обвинуваченим. Вони приводять аргументи, чому ці люди повинні перебувати в СІЗО. Якщо спочатку захист Зайцевої був не проти, щоб та перебувала в СІЗО, то тепер вони наполягають на її поганому стані здоров'я. Дронов же говорить, що у нього старенька мати, якій потрібна допомога. Однак ніякими документами ні той, ні інший поки це не підтвердили. Але кожного разу є ризик того, що обвинувачених можуть випустити з СІЗО", — заявила OBOZREVATEL Матвєєва.