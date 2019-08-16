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Може втратити слух: в Одесі відбувся зухвалий напад на дівчину. Фото підозрюваного

1.8т Читати матеріал російською

В Одесі невідомий у стані алкогольного сп'яніння прямо на вулиці напав на дівчину, вдаривши її по голові.

Про це в одній із місцевих Facebook-спільнот заявила постраждала Олена Кірина, опублікувавши фото підозрюваного. Інцидент, як уточнила вона, трапився на вулиці Кримська.

За словами дівчини, в результаті удару в неї ушкодилася барабанна перетинка, що загрожує втратою слуху.

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facebook.com/black.list.odessa

facebook.com/black.list.odessa

Підозрюваний

Жертва нападу повідомила, що причин конфлікту з чоловіком не було. Наступного дня вона випадково зіткнулася з ним у поліклініці, проте той не звернув на неї уваги.

Кірина також поскаржилася, що поліція не поспішає з розслідуванням, хоча правоохоронці внесли дані про те, що трапилося, в ЄРДР за ст. 125 КК (умисне легке тілесне ушкодження).

Може втратити слух: в Одесі відбувся зухвалий напад на дівчину. Фото підозрюваного

facebook.com/black.list.odessa

Підозрюваний

Підозрюваний

Скріншот

Підозрюваний

Підозрюваний

Скріншот

Може втратити слух: в Одесі відбувся зухвалий напад на дівчину. Фото підозрюваного

Скрін коментарів до посту

Може втратити слух: в Одесі відбувся зухвалий напад на дівчину. Фото підозрюваного

Скрін коментарів до посту

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Дарницькому районі Києва невідомий спробував зґвалтувати неповнолітню. Момент нападу зафіксувала камера відеоспостереження, поліція розшукує зловмисника.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Одеса
Теги
напад на жінку фотографии
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