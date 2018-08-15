МОЗ полегшить життя українським школярам: до чого готуватися батькам

Перед початком нового навчального року українські школярі зобов'язані отримати в лікарні довідку про стан свого здоров'я і пройдені щеплення. Однак майбутня реформа МОЗ кардинально змінить це правило.

Про це ObozTV розповів голова громадської організації "Батьки за вакцинацію" Тимофій Бадиков. Він поскаржився на те, що оголошення про продаж готових довідок можна знайти на будь-якому паркані. І хоча його організація намагається писати в поліцію, збирати інформацію про злочинців і вживати інших заходів, вони розуміють - такими методами проблему системно не вирішити.

"У цьому році почалася реформа процедури вступу до школи, щоб відмовитися від цих довідок про щеплення і прийти до того, щоб не було такого поняття як якась спеціальна довідка", - розповів активіст.

За його словами, зараз в Україні хочуть впровадити альтернативний варіант: внесення інформації про здоров'я і пройдені щеплення сімейним лікарем.

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"Зараз із довідками плутанина, тому що якусь форму скасовують, але ця форма, наприклад, все ще працює в департаментах тощо. Тому, насправді, МОЗ від цього відходить. І взагалі від будь-яких довідок, за допомогою яких можна створювати корупційну систему", - запевнив Бадиков.

Він вважає, що на основі електронної бази пацієнтів Е-health МОЗ і Міносвіти слід синхронізувати базову інформацію про учнів.

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